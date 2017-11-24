〈南部〉〈最早眷村〉篤行十村「時光迴廊」 展開修復

2017-11-24

澎湖保存完整日式宿舍群

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕曾孕育歌手張雨生、潘安邦的眷村，也是全台灣最早形成的眷村—篤行十村，位於澎湖馬公本島西南側，前身為日治時期砲兵大隊軍官宿舍。二戰後改為澎湖防衛司令部軍官眷舍，除了是歷史建築之外，也規劃為澎湖眷村文化保存園區。

總經費逾億 預定109年完工

由於篤行十村為澎湖最後保存完整的日式宿舍群，但因大部分為木構房舍，不堪歲月肆虐，多處呈現毀損狀態，因此縣府文化局向文化部爭取經費，進行「歷史建築篤行十村時光迴廊等九戶修復工程」，總經費一億零四十餘萬元，中央補助九千多萬，縣府自籌千餘萬元。

計畫範圍包括新復路二、四、六、八、十、十二號，及新復路一巷一、三號、復國路一號共九棟眷舍。一○六年九月三十日申報開工，工期九百個日曆天，預定完工日期為一○九年四月。未來包括新復路二、四、六、八、十、十二號，定位為「時光迴廊」，聚焦傳統日式建築及家居生活氛圍，周邊之菜園配合作為休閒農業體驗區，期創造出獨特之樂活、慢活之體驗情境。

至於新復路一巷一、三號官廳則規劃作為「藝文展演空間」，除積極蒐羅老故事、舊照片，具體展示篤行十村過往生活之足跡外，並作為藝文團體創意交流之空間。復國路一號則規劃作為「永續建築工法展示館」，透過日式建築工法之展陳與解說，達成篤行十村建築與空間永續經營目標。