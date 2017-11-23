〈中部〉忠孝路拓寬喊卡 成全「鹿港三和」傳奇

2017-11-23

九千萬預算遭鎮代砍剩一千

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣見證鹿港早期商貿發展史的「鹿港三和」傳奇，最後一塊拼圖有望了！因為鹿港鎮公所提出的計畫道路忠孝路、民權路到民族路段拓寬案，經由鹿港鎮代審查之後決議，把原本約九千萬元的預算，保留科目預算一千元，鹿港鎮長黃振彥表示，確定拓寬案「喊卡」！

說起「鹿港三和」傳奇，就是指鹿港早年有「謙和行」、「合和行」、「大和行」等三間商行，因為商號都有「和」字，就被稱為「鹿港三和」；其中，「大和行」為鹿港辜顯榮家族；「謙和行」是鹿港泉郊主要郊商之一，由許志湖創立，定居在牛墟頭；「合和行」是大型船頭行，位於瑤林街。

許志湖古厝謙和行提報保存

「許志湖古厝」是鹿港「謙和行」祖厝，就位於鹿港計畫道路忠孝路上，也是「鹿港三和」傳奇當中，唯一還未取得文化資產保存身分者，日前「謙和行」後代提報保存「許志湖古厝」，依法已經擁有「暫定古蹟」身分，將在六個月完成文資審議程序。

黃振彥強調，忠孝路是四十多年前規劃的計畫道路，目前巷道只有二到六公尺寬，由於徵收土地費用龐大，才會先行提出忠孝路的民權路到民族路段拓寬案，編列徵收土地預算約為九千萬元，拓寬長度為一百五十公尺，由於鎮代會審查結果是保留科目預算一千元，確定拓寬案喊卡。

鹿港鎮代會主席許志宏表示，計畫道路忠孝路全長九○五公尺，還有五百多公尺未拓寬，這次提案只拓寬一五○公尺，不具效益，要做的話也應該「一次到位」，並提出整體規劃才對。

許志宏強調，這次鎮公所提案要拓寬計畫道路忠孝路，也引發早年的都市計畫道路是否適用的質疑聲浪，在時空背景都改變的情況下，也可以透過都市計畫定期的通盤檢討來重新討論，如果民意傾向廢止計畫道路，除了讓所有權人有更多使用選擇，公部門也可以進行歷史巷弄的整體規畫，為老巷弄找回春天！