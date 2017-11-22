〈南部〉高樹20萬噸砂石堆3年 檢追公地占用

2017-11-22

〔記者李立法／屏東報導〕第七河川局管轄的高樹鄉河川公地，長期被齊泰實業公司佔用堆放近二十萬噸砂石，七河局除追收補償金並限期移除，但該公司卻一再拖延，七河局遂將此案移請屏東縣政府開罰，檢調單位也介入偵辦。

助88風災清淤 業者盼再延2年

齊泰公司董座賴富堂強調，八八風災時，要不是砂石業者幫忙疏浚及清運砂石，復原工作不知道要拖到何時，該公司協助政府救災，把清出的砂石堆在那邊，運不出去、損失自行吸收，現在政府卻要開罰並調查該公司，教人情何以堪。

七河局於一○三年六月間清查發現，位於高樹鄉埔羌段緊臨齊泰公司砂石場的河川公地，被堆置近二十萬公噸的砂石，佔用面積超過一點五公頃，七河局除向齊泰追收四十五萬多元的補償金，並限期於一○五年十二月十五日前清除砂石歸還土地。

但高屏溪流域管理委員會於期限過後執行空拍任務時，卻發現被齊泰佔用的該河川公地依舊堆砂如山高，七河局於是移請屏東縣政府開罰，今年七月間，縣府水利處依違反「區域計劃法」向齊泰開罰十八萬元，齊泰則向七河局提出再展延二年的請求。

屆時仍未清空 官員：提告究辦

第七河川局長李宗恩表示，齊泰公司於八八風災時曾參與高屏溪疏浚，因砂石開採量大，在未獲許可下，擅自將砂石堆放在該河川公地上，齊泰以砂石市場需求減少及清運砂石路線受到限制等理由，要求展延至明年底，假如屆時仍未清空歸還土地，該局將提起訴訟，依法究辦。

屏東檢調單位已針對此案進行調查，將追查是否涉及非法占用國有地及公部門怠惰不作為情事。