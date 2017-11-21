〈南部〉哈瑪星哨船頭外灘風華 明年初重現

2017-11-21

〔記者王榮祥／高雄報導〕哈瑪星哨船頭外灘風華再現工程昨啟動，預計明年初完工。高市文化局表示，屆時可使英國領事館歷史場域延伸港邊，還給市民親水空間和開闊視野，建構一港口水岸歷史廊帶，也讓興濱計畫再前進一步。

優閒漫步 建構水岸廊帶

興濱計畫是由文化部核定高市府七億元經費，規劃以八年時間，從壽山、港灣、鐵路、街區四主軸，逐步再造百年歷史場域，深化人與城市情感，重現哈瑪星榮景，哨船頭重建屬計畫之一。

文化局長尹立表示，位於哨船頭的一港口安檢所，阻隔英領館與港灣卅三年，今年四月獲行政院文化會報拍板定案遷離，經協調海巡、港警後順利搬遷與拆除，昨正式啟動哨船頭外灘風華再現工程。

景觀開闊 英領館場域延伸

尹立說，未來臨港通透的水岸廊帶，是民眾可親近的人文場域，工程預計明年初完工，屆時市民將再度擁有水岸人文歷史景點。

文化局說明，哨船頭外灘場域設計構想，是以水岸廊帶通透感出發，最大特色是將英領館歷史場域延伸，從山上領事官邸經由古道、串連至山腳下英國領事館，領事館前廣場鋪面則延伸至港邊，與外灘歷史紋理接軌。文化局強調，屆時將重現開闊的景觀視野，民眾可在岸邊優閒漫步，欣賞打狗港絕佳美景。

高市副市長史哲說，打狗港（哈瑪星）是高雄城市發展起點、重要歷史場域，英國領事館、打狗海關、雄鎮北門、旗后砲台、燈塔等歷史要角，隱沒百年後逐一修復再現。

他認為興濱計畫意味高雄在重要歷史記憶板塊的成功保存，不僅訴說在地文化故事、再造歷史現場，更重要的是具體展現高雄市以文化為核心的治理思維。