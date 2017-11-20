〈南部〉西子灣隧道防空洞 破萬人次參觀

2017-11-20

民眾爭相探訪隧道裡的隧道

〔記者王榮祥／高雄報導〕西子灣「隧道裡的隧道」本月首度開放，短短五十公尺神秘空間累計吸引破萬人次排隊參觀，民眾熱情不但讓負責策展的中山大學師生超級振奮，也讓高雄市政府主導的興濱計畫增添人氣。

中山大學人文創新與社會實踐研究中心表示，因民眾反應超乎預期，團隊正積極研究另一個策展主題，且希望能儘速推出。高市都市發展局則指出，師生創意與民眾回應給予隧道更多想像空間，會繼續啟動興濱計畫（從山、港、鐵、町四主軸，再造哈瑪星歷史場域的文史計畫）串連隧道周邊，建構更豐富、更有意思的文史空間。

「隧道裡的隧道」其實是隧道裡的防空洞，洞口距離西子灣隧道入口約七十公尺，總長約四百公尺，可連通登山街六十巷古道及西子灣海水浴場，曾是二戰時期作戰指揮所，並作為兩千人防空避難所，戰後成為港警辦公室，去年七月港警撤出後交由交通部航港局管理，平時封閉不開放。

高市都市發展局說明，一九二八年完工的西子灣隧道及防空設施，因具有軍事設施文史價值，於二○○四年登錄為歷史建築，二○一六年更納入「興濱計畫」親山計畫一環，本月與中山大學及航港局合作，透過興濱計畫重啟活化，首度開放部分空間。

中山大學指出，首度開放防空洞的距離約五十公尺，運用港灣今昔照片文物及「西灣學堂」裝置藝術，邀市民朋友穿越隧道回味從幼稚園到大學的過往，兩天來累計超過萬人參觀、反應熱烈。

中山大學策劃 將推出各種主題展

中山大學人文創新與社會實踐研究中心計畫執行吳涵瑜說，團隊正積極策劃下一個主題展，屆時再邀請大家來看看不同情境的隧道，也盼望市府、學校能繼續支持，讓這處秘境有更多可能。