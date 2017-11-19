〈南部〉賴揆大讚 屏東長照全國最好

2017-11-19

帶領衛福部長等官員訪視

〔記者羅欣貞、葉永騫／屏東報導〕行政院長賴清德昨天訪視屏東縣長照2.0的信和社區巷弄長照站，和長輩們一起搖鈴噹合奏音樂，他大讚「屏東是全國做得最好的縣市」。

社區關懷據點已成立280處

屏東市信和社區於一○四年成立社區照顧關懷據點，今年三月升級為長照2.0中的巷弄長照站，也是延緩老化凍齡計畫的示範站，引進日本「加賀谷．宮本式音樂照顧」，透過音樂訓練肢體肌肉，並發展適合高齡者的體適能活動。

佈建密度涵蓋率高於全國

行政院長賴清德帶領衛福部長陳時中等政院官員，先是和社區長輩隨著音樂一起搖鈴噹、沙鈴、響板，接著看據點長輩「過七關」檢測體適能。

屏東縣長潘孟安表示，目前屏東縣社區關懷據點已成立兩百八十處，佈建密度涵蓋率高於全國，未來可望一一進化為巷弄長照站，讓長輩們相互照顧。

透過音樂療法與落實體適能訓練

行政院長賴清德表示，他的背景是醫生且是復健系畢業，知道體適能動作及音樂療法等對身心健康很有助益，信和社區據點很不一樣，希望這套健康促進的經驗，能推廣到台灣各縣市及社區。

賴清德隨後前往大鵬灣風景區視察，對於外界反映大鵬灣整體開發速度慢、觀光人潮不如預期，賴清德認為，可能是BOT廠商投資的輕重緩急順序錯誤，未把有限經費集中在重要地方，希望後續由交通部指導，才能避免資金零散投資、確保輕重緩急。

週五南下屏東並過夜的賴清德指出，屏東縣長潘孟安團隊非常努力，屏東縣已經核定了超過八十億元以上的經費，未來恆春旅遊醫院改建、榮總屏東分院設立等項目，更是超過一百億元以上。