〈北部〉ㄚ桃PK大金寶寶 相撲賽賣萌

2017-11-19

〔記者周敏鴻／大溪報導〕桃園市政府在大溪區中正公園內復舊完成的相撲亭，舉辦「桃園小力士暨吉祥物相撲大賽」，第一階段小朋友們穿上充氣相撲裝賣力推擠對方，第二階段由桃園吉祥物ㄚ桃、園哥，與日本遠道而來的「親切的青鬼」等吉祥物，輪番上場搞笑賣萌，可愛指數爆表，讓圍觀民眾歡笑聲不斷。

復古土俵賽場 捉對廝殺

二○一八年「世界相撲錦標賽」將在桃園市立體育館舉行，估計將有五十國的相撲選手參賽，為了讓更多民眾認識相撲的魅力，市府昨天先在中正公園相撲亭舉辦「可愛版」相撲大賽。市長鄭文燦說，中正公園設立於一九○九年，裡頭有大溪神社、相撲場等，相撲場後來改建為噴水池、圓形廣場，日前市府在廣場搭建「相撲亭」，以台灣實心檜木等建材、傳統榫接工藝施工，中央設置土俵，重現舊時原貌。

穿上充氣相撲裝的小朋友們，搖身變成「小力士」捉對廝殺，有模有樣地蹲在相撲場圓形土俵兩側，聽從裁判指示互相行禮後，奮力將對手推擠到土俵外，由於充氣相撲裝具緩衝功能，推擠過程安全無虞，小朋友玩得開心、家長也放心，忙著用相 機、手機捕捉孩子可愛模樣。

世界賽暖身 市長當裁判

第二階段由吉祥物登場，ㄚ桃、園哥、大金寶寶，以及從日本遠道而來的「親切的青鬼」、鰻成君、千葉君、宮崎犬，輪番上場ＰＫ，吉祥物們一下隨著音樂起舞、一下你追我跑，不斷搞笑賣萌，現場笑聲不斷，絲毫沒有相撲大賽的緊張感。

市長鄭文燦也擔任裁判，主持ㄚ桃與大金寶寶的相撲賽，卻反被ㄚ桃追著滿場跑。他說，相撲是結合禮儀、力量、智慧與技巧的運動，希望透過有趣的相撲大賽帶動運動風氣，並為明年的「世界相撲錦標賽」暖身。