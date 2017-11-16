〈台北都會〉駁送圍脖涉賄 黃國昌擬提告

2017-11-16

安定力量要求黃「說清楚」

〔記者林欣漢、蘇芳禾／綜合報導〕有週刊報導，被提案罷免的時代力量立委黃國昌送圍脖給選區的長者，有違反選罷法之嫌；主導罷免案的安定力量昨天要求黃國昌說清楚，否則將提告舉發。黃國昌駁斥說，每條圍脖的成本僅十五元，這是特定媒體、安定力量聯手扭曲抹黑他的關懷長者活動，「到底要在我的選區、家鄉，散播謊言和仇恨到什麼時候？」

有週刊報導，黃國昌在十月底「不請自來」出席汐止區山光里的重陽敬老活動，他致贈圍脖給長者，經查拍賣網站，每條圍脖的售價從卅九元到二千元不等，由於十二月十六日舉行的罷免案投票，同樣受到選罷法規範，週刊的報導質疑黃國昌的贈禮行為已涉嫌賄選。

安定力量昨天也召開記者會，要求黃國昌停止影響罷免投票的不當行為，安定力量秘書長游信義表示，關懷老人的方式很多，但用最爭議的送禮，是否想影響罷免投票的結果？黃國昌正在被罷免中，「過去也許可以做，但現在不行！」

黃怒批每條僅15元

黃國昌在臉書駁斥說，他每天忙得昏天暗地，還要應付特定媒體與安定力量一搭一唱的抹黑，真的讓人受不了，每條成本僅十五元的圍脖，比一盤炒米粉還便宜，「依這種標準，選舉送腳踏車、發便當的，是不是早該送入大牢？」

黃國昌昨天在立法院受訪時憤怒的表示，「誰敢具名說我賄選！講出來！」他怒批不實報導要負法律責任，特定媒體多次抹黑他，他已到了忍無可忍的程度；他說，過去兩年的冬天，他都和選區內的慈善團體合作，贈送長者圍脖等，雖然一個人的力量不大，但如果小小的圍脖可以溫暖長輩的心，再怎麼樣都要盡份心力。

時代力量提發票反擊

時代力量新北黨部副執行長李兆立也拿出圍脖的發票反擊說，週刊報導的數字太誇張，黃國昌在去年的重陽敬老活動共提供五百條圍脖，每條成本僅十五元，當時約有五十條是發剩的，山光里里長陳永松純粹因為長者的保暖需求，主動與黃國昌團隊接洽，盼透過重陽敬老活動發送圍脖供長者禦寒，黃國昌受邀參加才發送去年剩下的約五十條圍脖。

李兆立並提出陳永松的LINE邀請簡訊，駁斥週刊「黃國昌不請自來」的報導不實，表示黃國昌的國會問政和地方送暖活動都會持續做下去，對於一連串的抹黑與謊言要嚴厲譴責，也會討論是否提告。