〈台北都會〉柯拒答嗆議員 總質詢首度提前散會

周柏雅追問雙城論壇講稿疑雲
〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨赴議會市政總質詢，民進黨市議員周柏雅針對雙城論壇講稿疑雲，追問柯後續和國安會協商結果，痛批柯故弄玄虛、裝神弄鬼，現在騎虎難下。柯文哲對此高分貝回嗆「要讓我跟民進黨關係更緊張嗎」、「還有更偉大情操，替國家扛下一切」，堅決不回答，柯、周對峙、僵持，最後在副市長陳景峻協調下，主席陳錦祥宣布該質詢組延至週五下午質詢，提前散會；這也是柯文哲上任以來，總質詢首次提前散會。
柯嗆「讓我跟民進黨關係更緊張嗎」
柯文哲九月接受電視專訪時，大爆國安機密，強調他去雙城論壇之前，講稿都送到國安會，但國安高層卻都不說話，放他自己去對付「阿共仔」，等到出事了，就拿這個來攻擊他。十月初柯赴議會專案報告，市議員周柏雅質疑，要求柯提送國安會講稿相關資料。
昨下午議會市政總質詢，周柏雅要求柯當場說明是否和國安會聯絡、協商結果，柯表示有和前市府發言人、現任總統府發言人林鶴明聯繫但涉及國安機密，不適合在這裡（議場）講，但不需要懷疑對國家的忠誠度，要做個負責任政治家。
主席陳錦祥則緩頰說，「市長，你之前已經答應議員了」，柯卻反指當時周柏雅沒有押日期說什麼時候要。對此，周柏雅不滿表示「今天是總質詢所以才向你詢問。」柯則臉色一沉反問「你做為一個民進黨員，要讓我跟民進黨關係更緊張嗎？」
周批柯故弄玄虛、裝神弄鬼
陳錦祥三度出面想化解尷尬場面表示，市長現在沒有辦法答覆，但周反嗆「他（指柯文哲）現在是可以但他不要！」批柯故弄玄虛、裝神弄鬼 ，現在騎虎難下。柯聞言臉色更是凝重，看著周柏雅悠悠反問，「你們黨團要這樣？」讓周柏雅更加不悅說，「這跟黨團有什麼關係，這是民意代表在問市長。」
周柏雅更酸柯，全民參與、公開透明，市民想問市長到底實情是怎樣；柯文哲竟回「還有更偉大情操，替國家扛下一切，我有我的政治判斷」，很多事情不能拿到檯面講。
副市長陳景峻會後受訪表示，已跟林鶴明聯繫，但仍未得到完整的答案，有關國安、國家等問題，不能信口開河，無憑無據的講，講不清楚不好。陳坦言，柯可能因為被突襲，確實情緒有些激動，他已把議員想了解什麼抄寫下來，綜合起來再請柯文哲下次回覆。