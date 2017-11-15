〈台北都會〉新月橋單車牽引道 2車碰撞釀人命

2017-11-15

〔記者何玉華／新北報導〕新北市河濱公園單車道普及，並串連近幾年打造的景觀橋，其中以新月橋最知名，但新月橋新莊端牽引道坡陡成螺旋狀，造成視線死角，上個月底傳出兩輛單車疑因視線不良，在轉彎處碰撞，其中一人因顱內出血不治，引起民眾對單車道公共安全的關切。

轉彎處成螺旋狀 視線不良

立委江永昌接獲民眾陳情，指新月橋牽引道日前發生單車死亡車禍，一名婦人牽車下坡，因為視線被橋上附屬物擋住，遭一名騎車的年輕人撞上；經向警、消求證，確認十月廿七日傍晚，新月橋連接新莊舊街的牽引道發生單車碰撞意外，婦人倒地送醫，因顱內出血，隔天清晨不治。根據警方資料，雙方分別騎車上、下坡，釀成意外。

江永昌指出，牽引道通常坡度陡、止滑弱，牽車時不易控制，加上若有視線死角，恐威脅公共安全；由於新北河濱車道廣，騎單車普遍，希望主管機關重視。

記者實際走訪，發現有民眾無視「牽引道禁止騎乘」告示，仍騎車上下坡；記者牽車下坡，感受止滑煞車不易，頻往下衝；上坡在轉彎處，若未注意上方車輛騎乘下坡，一旦來不及閃躲，易發生意外。

高灘處︰將巡查設施改善

高灘地工程管理處副處長林宏政說，牽引道都有告示禁止騎乘，將加強勸導；設施是否影響視線將派人巡查、改善，因鋪面考量電動輪椅等無障礙設施，不能使用階梯式坡道，將檢討如何提高鋪面的摩擦力，降低風險。