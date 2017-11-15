〈北部〉欠繳停車費大戶 臨停被扣車

2017-11-15

收費員通報 即時停車資訊建功

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕全台各縣市的欠繳停車費案件甚多，法務部行政執行署祭出專案追緝欠繳大戶，全台十三個分署昨天同步執法。桃園分署與市府交通局合作，透過路邊停車收費員及公有停車場即時停車資訊，只要發現欠繳大戶蹤跡，隨即通報執行官到場強制查扣、拖吊，昨天上午再於蘆竹區錦溪街的路邊停車格，查扣一輛白色廂型貨車，該車積欠兩萬兩千多元停車費，才剛停一小時就被查獲。

桃園分署表示，九日起就與交通局合作執法，第一天就查扣桃園市欠繳大戶第一名的黑色VOLVO，該車佔用龜山區湖邊路停車格長達三年，累計積欠停車費為廿三．三萬元，而截至昨天已查扣六輛欠繳高額停車費的車子，分別於龜山、八德、蘆竹、楊梅、大溪區查獲，另有一輛車因積欠罰鍰拒繳也被查扣，而即時停車資訊是順利執行扣車的重要關鍵。

桃園分署表示，查扣車輛後已陸續通知義務人繳納欠費或罰鍰，其中一輛一九九四年份黑色賓士轎車，因義務人仍拒不繳納，將於本月廿三日下午兩點半，在桃園市富國路一○○號進行拍賣。

桃園分署、交通局表示，桃園市第一波強制執行的優先對象為「欠繳大戶前四十名」、「追繳期五年將屆」、「累計欠費一萬元以上」者，呼籲欠費車主儘速繳清欠費，以免愛車被拖吊、查扣。