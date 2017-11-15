〈中部〉縣定古蹟鹿港地藏王廟 彩繪斑駁剝離

2017-11-15

文資局會勘 決出資六成修復

〔記者劉曉欣／彰化報導〕古蹟哭哭！彰化縣定古蹟鹿港地藏王廟在十三年前修復完成，沒想到現今卻有多處彩繪出現嚴重脫落與剝離，連單彩施作的木柱也有整片剝落，立委王惠美昨天邀集文化部文化資產局等相關人員會勘。文資局專門委員陳嘉瑞指出，初步研判當年整修有些瑕疵，修復經費將由文資局出六成，地方政府與業主出四成。

鹿港地藏王廟總幹事林慧娟表示，該廟耗費五年時間才完成修復工程，十三年前修復完工，歡喜入火安座，但兩年後就逐步出現彩繪作品剝離破裂情況，從裡到外的彩繪都出現損壞，連只是單彩施作的木柱，都出現膨拱情況，真得太令人無法想像。

陳嘉瑞從彩繪脫落、石地板斑駁情況來看，初步研判當年整修有些瑕疵，目前將先就彩繪，以及消防安全電線部分優先處理，修復經費將由文資局出六成，地方政府與業主出四成。

立委王惠美指出，文化資產這樣破破爛爛、實在很難看，古蹟都不像古蹟，有礙觀瞻，希望文化部能夠盡快協調完成重修工程。

文化局表示 申請明年度補助

彰化縣文化局長陳文彬表示，該局去年曾經提出修復規劃設計，但當時文化資產局審查會議結論是「本案保存尚佳」，建議視補助經費多寡再予以補助，所以沒有獲得補助；目前已續提明年度計畫，來申請補助，希望能夠獲得優先補助。