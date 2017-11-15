〈中部〉成就太平雲梯 三元宮反受其害

2017-11-15

雲梯開通禁大巴 香客遊覽車上不去

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣「太平雲梯」闢建過程，梅山鄉太平村信仰中心三元宮出錢出力，但啟用後，縣府與阿里山國家風景區管理處為管制車潮，禁止甲類大客車通行縣道一六二甲線（太平公路），反讓團體香客上不了山，縣府經三元宮反映後，將讓香客遊覽車以專案上山。

雲梯徵地現瓶頸 廟方出錢助解套

三元宮主任委員張星裕表示，當初為興建雲梯而徵收土地時，一間非合法營運的山莊，公部門依法不能依市價補償，致徵收案出現瓶頸，最後是三元宮支付三百六十萬元，才讓全案圓滿落幕，雲梯建設才能順利推動。

另，為因應雲梯觀光增加的用水，地方另覓水源拉水線興建大型水塔，用地補償費也是由三元宮支出，還提供廣大空間協助解決停車問題，廟方全力付出，卻因太平公路禁行甲類大客車致香客怨聲載道。

嘉縣府：發通行證 由廟方自主管理

建設處長林永福說，規劃局部開放三元宮自主管理，即團體香客事先向廟方登記，發通行證，憑證放行，但上、下山時段錯開，遊覽車才不會在狹隘路上會車。

太平村長嚴清雅說，立委陳明文擔任縣長時推動太平雲梯興建案，一開始被當成笑話看待，張花冠繼任縣長後和陳明文分別在地方、中央攜手爭取，終讓雲梯由無到有，並在十月營運，為避免遊憩車潮造成壅塞，縣府公告太平公路禁行甲類大客車，造成三元宮的團體香客也上不了山。

張星裕說，三元宮主祀三官大帝（堯、舜、禹），雖位居海拔一千一百公尺，但香火鼎盛，全台分靈逾千座，每年團體進香大型遊覽車有三百部，禁行遊覽車對廟方與信仰活動衝擊很大。