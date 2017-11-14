〈南部〉衛武營劇院3D光雕秀 亞洲最大

2017-11-14

建物長228米、高36米

〔記者陳文嬋／高雄報導〕全國最大衛武營國家藝術文化中心將於本月二十二日起，一連五天推出「影音光雕的狂想」，以衛武營長二百二十八米、高三十六米建物，打造亞洲最大劇院外牆3D光雕秀，見證表演藝術與建築光雕全新結合。

22日至26日每晚3場

文化部斥資經費一○七億元，興建衛武營國家藝術文化中心，打造二廳二院及一座露天劇場，已於上個月底完工。籌備處推動公共藝術，以「榕樹下的記憶」為主題，將於十一月二十二日至二十六日，每晚演出三場「影音光雕的狂想」，準備迎接明年十月啟用。

值得一提的是，創作團隊奇觀藝術二○一○年曾為上海世博會打造唯一主題秀多媒體音樂劇「城市之窗」；光雕秀內容演出衛武營的歷史沿革，從過去的軍事基地，轉變為國家藝術文化中心，民眾於大樹下欣賞藝術家表演，期許躍升為亞洲藝術文化的新綠洲。

衛武營籌備處表示，活動結合音樂、舞蹈與戲劇等表演藝術，邀請高市兒童合唱團現場演唱「歡樂頌」，為投影秀增添輝煌歡樂的樂聲，另也邀請舞者、歌者與影像現場互動演出，展現虛實交錯的精彩表演。

衛武營營運推動小組也將配合推出「秋老虎音樂祭」，邀請多個國內、外知名樂團，包括金曲唱將吳昊恩、日本WASABI、韓國COREYAH等樂團，演出世界各地的新音樂，歡迎民眾共襄盛舉。