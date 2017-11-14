〈台北都會〉新北80校獲補助換裝LED燈 節能見成效

2017-11-14

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市政府教育局推動校園節能，推廣「校園智慧節能保證專案（ＥＳＰＣ）」，先由廠商提供學校更換ＬＥＤ節能燈具，學校再從日後省下的電費中，逐年攤還費用給廠商；教育局工程暨環境教育科長劉美蘭說，三年來已補助八十所學校參加ＥＳＰＣ方案，明年再補助五十校，以老舊燈具多的學校優先。

節能專案 先更換再攤還

中和高中今年申請經濟部能源局經費，參與ＥＳＰＣ專案，將全校照明燈管全部更新成ＬＥＤ和智慧照明系統，節能效率達到六成一，效果顯著。

中和高中總務主任劉添喜說，省電當道，但需要用電的教學設備愈來愈多，推動節能已面臨挑戰，校方今年提出競爭型計畫，向能源局爭取六百萬元補助款，由能源局媒合學校及廠商執行ＥＳＰＣ，讓學校用最少的費用完成高耗能照明設施替換，學校的會議室也改裝智慧照明系統，燈管的照明數量可隨著室內人數多寡而自動調整。

劉添喜表示，中和高中下一階段要針對每年佔電費支出超過一半的空調系統進行改裝，換掉老舊冷氣機，結合智慧電表達到節能省電目標。

明年再補助50校更換

劉美蘭說，教育局三年來已補助八十所學校參加ＥＳＰＣ方案，獲得良好成效，明年再補助五十校，未來會以「能源雲」和「智慧電表」整合全校電力設備，進一步降低耗電量。

由於炎熱天候已成常態，許多家長和學校盼能加裝冷氣，教育局對此持保留態度。劉美蘭說，為求節能減碳，將以校園生態工法和綠建築設計為教室降溫，作為優先考量。