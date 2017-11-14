〈中部〉違法砍樹 埔里鎮長認罰

2017-11-14

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮長周義雄日前以公共安全為由，指示清潔隊砍除虎頭山飛行傘起降場周邊九株樹木，其中六株黑板樹位於林班地內，林務局南投林管理處已完成測量並將依違反森林法開罰，鎮代何惠娟昨批評鎮長知法犯法，周義雄則為砍樹程序疏失公開道歉，也允諾自行繳納至少十二萬元的罰鍰。

埔里公所清潔隊十月十三日於虎頭山飛行傘起降場進行砍樹作業，民眾發現通報南投林管處埔里工作站人員到場制止，但已有八株黑板樹及一株榕樹遭殃，當天下午埔里工作站才收到公所補發的公文，指黑板樹高度過高會勾纏電線，影響公共安全，由清潔隊辦理適當修剪及伐除，民眾質疑亂砍樹，林務局也決定嚴辦。

南投林管處經測量，確認六株黑板樹位於埔里事業區第九十六林班地，副處長陳燿榮表示，公所未經許可砍伐林班地樹木，違反森林法可處新台幣十二萬元以上六十萬元以下罰鍰，本週即可啟動裁處程序，至於六株黑板樹材積六．０七立方公尺，換算價金後也會一併求償。

鎮代何惠娟昨表示，鎮長知法犯法，難道罰鍰也要納稅人買單？公所政風主任游鳳枝表示，該案權責單位是農委會林務局，相信會依相關事實與法條辦理。

周義雄則強調，當時是因民眾反映黑板樹過高，影響電線安全，才決定砍除，當天下午才補公文，對於作業程序疏失向代表會公開道歉，也會負起全責，日後農委會開罰，將自行繳納罰鍰。

  • 其中六株黑板樹位於埔里事業區第九十六林班地，林務局南投林管處已完成土地測量及材積統計，將依森林法開罰及求償。（記者佟振國攝）

    其中六株黑板樹位於埔里事業區第九十六林班地，林務局南投林管處已完成土地測量及材積統計，將依森林法開罰及求償。（記者佟振國攝）

  • 埔里鎮清潔隊上月十三日砍除虎頭山飛行傘起降場周邊八株黑板樹及一株榕樹。（記者佟振國攝）

    埔里鎮清潔隊上月十三日砍除虎頭山飛行傘起降場周邊八株黑板樹及一株榕樹。（記者佟振國攝）