〈中部〉違法砍樹 埔里鎮長認罰

2017-11-14

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮長周義雄日前以公共安全為由，指示清潔隊砍除虎頭山飛行傘起降場周邊九株樹木，其中六株黑板樹位於林班地內，林務局南投林管理處已完成測量並將依違反森林法開罰，鎮代何惠娟昨批評鎮長知法犯法，周義雄則為砍樹程序疏失公開道歉，也允諾自行繳納至少十二萬元的罰鍰。

埔里公所清潔隊十月十三日於虎頭山飛行傘起降場進行砍樹作業，民眾發現通報南投林管處埔里工作站人員到場制止，但已有八株黑板樹及一株榕樹遭殃，當天下午埔里工作站才收到公所補發的公文，指黑板樹高度過高會勾纏電線，影響公共安全，由清潔隊辦理適當修剪及伐除，民眾質疑亂砍樹，林務局也決定嚴辦。

南投林管處經測量，確認六株黑板樹位於埔里事業區第九十六林班地，副處長陳燿榮表示，公所未經許可砍伐林班地樹木，違反森林法可處新台幣十二萬元以上六十萬元以下罰鍰，本週即可啟動裁處程序，至於六株黑板樹材積六．０七立方公尺，換算價金後也會一併求償。

鎮代何惠娟昨表示，鎮長知法犯法，難道罰鍰也要納稅人買單？公所政風主任游鳳枝表示，該案權責單位是農委會林務局，相信會依相關事實與法條辦理。

周義雄則強調，當時是因民眾反映黑板樹過高，影響電線安全，才決定砍除，當天下午才補公文，對於作業程序疏失向代表會公開道歉，也會負起全責，日後農委會開罰，將自行繳納罰鍰。