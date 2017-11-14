〈中部〉抗議台中火力發電廠 南投府會同心

2017-11-14

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣近幾年的空污嚴重，縣議會昨日總質詢第一天，與會的議員們認為光是批評台中火力發電廠根本是狗吠火車，應該由縣長林明溱帶隊去圍廠抗議，或是北上向中央陳情，要求解決燃煤發電造成的空污，林明溱認為這是迫切需要解決的問題，有需要的時候，願意率眾去抗議。

議員要求縣長帶隊前往圍廠

南投縣議員洪明科、蕭志全、曾振炎、簡賜勝、張維華、林芳伃、石慶龍、廖文賢、邱美玲、黃文君、蔡宗智等人，昨日質詢的砲火一致對向台中火力發電廠，認為南投縣飽受台中火力發電廠燃煤發電造成的空污，府會應該有具體行動來抗議，讓中央重視。

洪明科、蕭志全、曾振炎等人指出，台中火力發電廠長期形成的空污造成台中肺腺癌患者比例全國第一，南投縣也深受其害，昔日好山好水好空氣，現在卻常常天空灰濛濛，不希望火力發電不是「用肺發電」的同義詞。

石慶龍等議員也認為，空污攸關百姓健康，贊成縣府結合縣議會、代表會、環保團體一起北上向中央反映，強力要求中央拿出對策。曾振炎等人則說，縣長若要帶頭，會多揪一些鄉親一起去表達抗議。

林明溱允揪二、三十台遊覽車

林明溱同意若有需要，一定揪二、三十台遊覽車到台中火力發電廠抗議，此外也希望中央在現在綠能發電水準尚且不足，政府不要為了要放棄核電而使用高污染的火力發電，讓每年因肺腺癌死亡人數越來越多，南投縣希望火力發電廠減少發電量、減少發電機組。縣議員簡賜勝昨日也在議場發放口罩給縣府官員和在場議員，最後大家戴起口罩高喊「不要空污，要藍天」，宣示南投縣府會的立場。