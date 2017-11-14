〈中部〉榮民工廠被賣掉 溪州促加快文資審議

2017-11-14

〔記者陳冠備／彰化報導〕位於彰化縣溪州鄉榮光村的「榮民工廠」已有六十年歷史，原本生產草袋與造紙，雖然停工多年但廠區內仍保留完整面貌，深具歷史傳承價值，溪州鄉公所今年六月間向彰化縣文化局申請文化資產，未料最近廠區被以八億七千多萬元價格遭標售。溪州鄉公所表示，希望縣府能秉持維護資產的精神，不要讓當地的記憶「消失」。

榮民工程公司彰化工廠佔地十四公頃，為國民政府來台後為安定中部地區榮民生活所興建之工廠，初期生產為肥料用草袋，後來又生產紙類、紙盒與瓦楞紙等，在八十五年十月間結束營業，其部分空間由彰化預鑄廠使用，直至一○○年間停用。榮民工程公司以不再接工程為由開始標售資產，今年十月間由民間人士集資八億七千多萬元得標。

榮民工廠內部有兩大廠區，工廠建築為典型的鋼結構設計，廠區內亦有許多紅磚興建的宿舍與福利設施（文康中心、理髮廳）等，是現今少見較為完整的工業聚落建築群，也是僅存不多的榮民工廠。溪州鄉長黃盛祿表示，榮民工廠見證了二戰後榮民體系工廠的時代意義，溪州鄉公所希望能善加保存舊建築群再利用，或整修如台北華山文創園區般風貌，予以新生命傳承。

文化局長︰已列冊追蹤

文化局長陳文彬表示，彰化榮民工廠已請文資委員前往考察，的確深具文化保存價值，目前已列冊追蹤，依文資法規定，買賣不影響審議結果，若在審議期間遭破壞，依文資法規定將立即啟動，將其列為暫定古蹟。

若見破壞 籲請鄉民通報

陳文彬表示，非所有權人（溪州鄉公所）六月提報文化資產後，文化局需在六個月內完成審議（可再延期一次），局內已請文資委員先行會勘，確有文資歷史價值，目前已列冊追蹤，不過目前局內申請文資量呈現爆炸，仍須排隊等待審議，雖然標售結果已出，不過不影響審議結果。而文化局會加快馬鞭排入審議會，也希望溪州民眾幫忙巡視，如果出現怪手等破壞行為，可立即通報。