〈中部〉提高警消超勤津貼 嘉義縣長拒絕

2017-11-14

議員要求至少加碼1000元

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣國民黨籍議員黃金茂昨在縣議會定期會總質詢時，以縣府即將舉辦明年台灣燈會，將使警察、消防人員勤務倍增為由，爭取提高警、消的超勤津貼，額度兩千元，遭縣長張花冠回以財政窘困，實在無力支付而拒絕後，黃退而求其次表示一千元也可以，依然碰釘子。

張花冠：財政困窘難支付

黃金茂表示，張花冠八年前參選縣長時，曾在朴子市的政見會提出將增加警、消超勤津貼政見，眼看任期只剩一年，還未兌現諾言，尤其明年又要承辦台灣燈會，勤務量大增，他認為此時是調整超勤津貼最佳時機，考慮到縣府財政狀況，不敢要求一口氣補足五千元，只要兩千元就好。

張花冠回應，當民代就是要為大家爭取福利，但身為父母官要照顧所有公教人員與鄉親，以目前縣府的財政狀況，仍不足以提高超勤津貼，她體恤警、消的付出，個人去募款購買夾克與毛巾給勞苦功高的警、消人員，目前又募款添購名牌運動鞋。

提高兩千元碰壁，黃金茂改提一千元也好，張花冠依舊未點頭；對此，國民黨籍議員王啓澧附和黃金茂，強調提高一千元，一年多約兩千萬元預算，應該不至於造成排擠效應，並要求縣府財政稅務局長簡世明說明，結果因張花冠請假急著要去「點主」，這個話題無法繼續下去。

議長：將與縣府協商 適度調高

最後黃金茂、王啓澧與無黨籍議員陳福成建議，主持議事的議長張明達和縣長針對提高警、消超勤津貼進行協商，強調下限一千元、上限五千元是全體議員不分黨派的共識。

張明達說，警、消人員超時工作，應該發給合理津貼，但嘉縣財政捉襟見肘也是事實，將與縣府協商，先在能力範圍適度調高，再向中央爭取全國一致。