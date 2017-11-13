〈北部〉首創無人機監測空污 明年3月上路

2017-11-13

中原大學研發 搭載空氣品質監測器

〔記者陳昀／桃園報導〕讓空氣污染無所遁形！桃園為工業重鎮，市府環保局的環境稽查人員身負重任，但經常受限於人力及實際環境阻礙，追查污染源實為不易，環保局今年和中原大學合作，研發出可搭載空氣品質監測器的無人飛行機，預計明年三月發表上路。

「無人機結合環境監測器，桃園將是全國首創！」環保局長沈志修表示，過去各縣市環保局雖曾運用無人機稽查，但都是利用空拍機代替雙眼尋覓污染源。為推動智慧環境稽查，環保局向中原大學提出需求，再由中原大學環控防災科技中心主任張達德率領學生研發。

環保局環境稽查科科長林立昌指出，過去接到民眾陳情有異味時，追查污染源只能由稽查人員自行判斷，或手持監測儀器慢慢尋找，但又受制於許多稽查場所的地形、圍牆等，人力難以輕易抵達、採樣。

代替稽查員上山下海 找出污染源

林立昌表示，這款稽查用無人機，透過環控中心開發的控制系統與感測器，能迅速偵測整個區域的氣體濃度變化，可以協助稽查人員快速、精確的找到空氣污染源，未來也可望推廣至其他稽查用途，代替稽查人員「上山下海」。

林立昌說，桃園七大工業區中，觀音工業區陳情案件數明顯較其他六區多，且多為化工業、電子業，若業者偷排，對居民健康影響甚鉅，因此第一波鎖定於觀音工業區試辦，若績效良好，將推動到各區。

環保局二年前成立環境污染監測中心，實施各項突襲稽查，目前共有卅五名稽查人員，每天分早、午、大夜三班，每時段約有十人值班，由中心受理案件，通知巡邏小組就近至現場勘查，但人力仍吃緊。

林立昌感嘆說，稽查人員執勤時經常因現實環境而得「搏命演出」，垂降、攀爬等得樣樣都來，因有許多工廠飼養犬隻看門，曾有人稽查過程被惡犬咬傷、蜜蜂螫叮，期望透過新科技，彌補人力稽查的不足。