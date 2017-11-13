〈中部〉地牛頻翻身 仁愛台14線坍方

2017-11-13

〔記者陳鳳麗／仁愛報導〕南投縣前晚發生規模五．一和四．四地震，並有多次餘震，昨日上午仁愛鄉台十四線九五．四五K路段即出現坍方落石，交通中斷的情況，埔里工務段緊急清理，中午已恢復通行。工務段和仁愛警方推測可能是地震造成上邊坡土石鬆動，一下雨就即易落石坍方，提醒民眾近日行經山區應特別注意邊坡狀況。

南投縣前晚七時十四分和八時廿二分，各發生規模四．四和規模五．一地震，震央都在竹山鎮，讓曾遭遇九二一大地震的民眾忐忑難安。中央氣象局則強調這是正常的能量釋放，不用太恐慌，惟兩週內仍會有規模四的餘震發生。

廬山往屯原登山口路段一度封鎖

前晚的地震南投縣內並未有災情傳出，不過，仁愛鄉台十四線九五．四五K路段，即仁愛鄉廬山通往屯原登山口的路段，昨日上午大批邊坡土石崩落，有部分路面還出現如豆腐塊的斷裂痕，交通中斷。仁愛警方拉起封鎖線，公路總局埔里工務段獲報後，昨日已派員清理坍方的土石，到中午十二時前已清理完畢，恢復正常交通。

埔里工務段表示，前晚到昨日上午的雨勢都不大，該路段會坍方推測與地震有關，因上邊坡的土石被震過鬆動，一旦下雨就容易崩落。

提醒民眾行經山區注意邊坡狀況

仁愛警分局則指出，這波雨勢小，且到昨日中午過後即逐漸停歇，時雨量沒有超過十毫米，累積雨量也不算很多，以廿四小時累積雨量全縣排名第一的合歡山頂為例，前日晚間六時到昨日晚間六時總累積七十六．五毫米，仁愛鄉只有台十四線九五．四五K路段坍方落石，其餘皆無災情傳出，即使經常遇雨坍的力行產業道路昨日也無坍方。

仁愛警方也說，台十四線九五．四五K路段的山坡地質原本就比較破碎，地震後就比較容易坍落。氣象局已提醒，這兩週還有會餘震，提醒民眾到山區，多注意邊坡狀況。