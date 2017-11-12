〈北部〉新紀錄 16萬噸國際郵輪進花蓮港

2017-11-12

〔記者游太郎／花蓮報導〕花蓮港昨天清晨駛入開港以來最大艘的船，總噸位達十六萬八千六百六十六噸的「海洋贊禮號」，明年還有一艘噸位超過廿二萬噸的「海洋綠洲號」已完成申請作業，花蓮港為此全力改善港埠相關設施，希望吸引更多巨型郵輪前來泊靠，全力發展郵輪觀光。

民眾：這輩子看到最大的船

超過十六萬噸的國際郵輪「海洋贊禮號」，昨天清晨六時駛入花蓮港，不少早起的民眾目睹，直呼「這輩子看到最大的船，有夠大啦！」，還有不少人專程前來看熱鬧。

花蓮港務分公司指出，挪威皇家加勒比郵輪公司所屬的最新的郵輪「海洋贊禮號」，去年四月下水，總噸位達十六萬八千六百六十六噸、船長三百四十七公尺、吃水八點八二尺，承載三千七百零六名國際旅客，昨天清晨六時首航花蓮港，由香港啟航後途經基隆港、花蓮港及台中港後，再駛返香港，花蓮港為造訪台灣的第二港口，也是花蓮港開港以來噸位最大的一艘船。

原準備搭乘國內郵輪「麗娜輪」的王姓旅客說，前天船公司臨時通知船班取消，傳出就是「海洋贊禮號」必須使用廿三、廿四等二個碼頭，才能順利泊靠，麗娜輪無法再使用廿三號碼頭，因此取消取昨天的航班，但花蓮港務分公司否認，強調因為東北季風過強、擔心影響安全，十一及十二日才停駛。

明年會有22萬噸郵輪入港

花蓮港務分公司表示，明年四月還會有一艘超過廿二萬噸的「海洋綠洲號」申請泊靠，可望再打破花蓮港的紀錄，花蓮港已編列預算，改善碼頭、防舷材等，藉此吸引大型國際郵輪入港。

花蓮港務分公司歡迎「海洋贊禮號」到訪，昨天特地安排拖船噴水引導，並規劃阿美族迎賓舞表演，讓遠道而來的遊客，對花蓮的熱情與友善留下深刻印象，觀光客安排造訪三級古蹟慶修院、花蓮著名市集鐵道文化區及太魯閣國家公園等，遊覽溪谷、斷崖峭壁等特殊地形，下午五時啟航前往台中港。

「海洋贊禮號」擁有模擬高空跳傘、讓遊客在三百英尺的高度體驗三百六十度景觀的北極星吊艙，還有室內運動及娛樂綜合性場館，配備了碰碰車和滾軸溜冰場等設施，共有二千零九十間艙房，甲板樓層十八層，每個客房都可觀景，郵輪視野相當遼闊。