〈中部〉台中州廳 將申請指定國定古蹟

2017-11-12

〔記者黃鐘山／台中報導〕日治時代現存的四座州廳，除台中州廳是市定古蹟外，其餘均為國定古蹟，市議員王立任不滿文化局怠惰，將逕向文化部申請指定為國定古蹟。文化局表示，台中州廳不論建築特色或歷史意義，均符合國定古蹟指定基準，一○九年修復完成後，將提送中央審查。

全台四日治州廳 僅台中為市定古蹟

王立任指出，日治時代全台設有台北、新竹、台中、台南及高雄五個州，也分別建有州廳做為辦公廳舍，除高雄州廳於一九八七年拆除外，台北、新竹及台南州廳皆為國定古蹟，僅台中州廳是市定古蹟。對此差別待遇，他表示將向文化部申請指定為國定古蹟。

王立任認為，這一幢具有歷史與文化價值的建築，市府應用心保存及再利用，如台北州廳目前為監察院辦公廳舍，新竹州廳為新竹市政府，台南州廳做為台灣文學館，台中州廳可考慮由文化局遷入辦公，結合古蹟與文化的意象，讓再利用與原來的功能緊密結合。

文化局表示，台中州廳為文化部「再造歷史現場」計畫之一，進行歷史空間場域再造，總經費約二．一五億，中央補助一．二九億，市府負擔○．八六億，修復工程預計一○七年第二季啟動，將進行拆除、本體修復、基本管線及消防等工程，預計一○九年完工。

文化局：待修復完成 提報中央審查

文化局指出，依「古蹟指定及廢止審查辦法」規定，古蹟指定基準包括具高度歷史、藝術或科學價值，表現各時代營造技術流派特色，具稀少性、不易再現，只要符合其中一項，即可指定為古蹟。

國定古蹟則是就已指定之古蹟中，較具重要性、保存完整並為各時代或某類型的典範，由文化部指定。台中州廳目前是台中市市定古蹟，文化局認為，台中州廳不論建築特色或歷史意義，均符合國定古蹟指定基準，計畫待修復完成後，依法提報中央審查。