〈南部〉拚翻轉 再造歷史現場獲文化部長肯定

2017-11-11

鄭麗君視察見城、興濱計畫

〔記者黃佳琳／高雄報導〕文化部啟動全國各縣市再造歷史現場，部長鄭麗君昨天前往各地展開視察行程，首站選擇高市「見城計畫」及「興濱計畫」，並聽取計畫進度。副市長史哲感謝文化部支持高雄進行城市翻轉，以文化整合交通、都發、觀光與產業發展等部門，為高雄市打造下一個百年發展的基礎。

全台第一個完工啟用歷史場域

鄭麗君首站先視察高雄市再造歷史現場哈瑪星，並聽取興濱計畫近期工作進展，對於高市府透過協商、承租、購買、撥用、容積調配、公私協力等多元彈性手法，進行哈瑪星舊城區內文化資產保存及活化，表達肯定之意。

鄭麗君說，當空間與記憶被遺棄，無法與當代社會連結時，是死的文資，再造歷史現場是為了找回場域精神，重回歷史現場，期待未來將看到台灣的地景地貌充滿文化的內涵，並與當代的生活連結。

左營舊城為保存最完整城池

文化局長尹立表示，全台第一個完工啟用的歷史場域就在興濱計畫中的登山街六十巷，另外，昭和時期的濱海一路五連棟紅磚老屋整建為「興濱工作站」，及戰後現代主義老屋改造為「哈瑪星再生基地」，做為推廣、傳承哈瑪星文史的基地。

高市府於九月初，也啟動了一港口安檢所景觀改善工程，一旁的市定古蹟雄鎮北門也將進行古蹟修復，再現哨船頭水岸歷史廊帶，興濱計畫將逐步復興哈瑪星歷史場域，重現哈瑪星榮景。

鄭麗君接著前往左營舊城聽取「見城計畫」專案報告，史哲與鄭麗君共同登上國定古蹟鳳山縣舊城東門城門樓。

史哲表示，國內現存古老石城皆僅餘點狀式殘蹟，僅有左營舊城為保存最完整、規模最大、最具歷史現場再造潛力的城池，透過「見城計畫」五大子計畫、廿六個行動方案，不只重建還要重見這座「台灣第一」的舊城。

古蹟遭占用 文資局將支持排除

尹立補充指出，有關東門眷文館段城牆殘蹟的調查保存及周邊一．九公頃公有地遭民眾長年占用，文化局上月已舉辦地上改良物查估說明會，本月開始進場查估，希望能儘速完成拆遷補償與救濟的程序，由地方執行、中央給力，共同再現國定古蹟東門段城牆的完整風貌。

鄭麗君認為，有關古蹟占用排除方面，文資局會全力支持，以專案方式來處理。左營有許多在地故事，希望能融入國家文化記憶庫，作為教育推廣使用，除了公部門也能結合在地文史工作團隊，將左營的故事延續下去。