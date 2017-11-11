〈台北都會〉新北市「佈老志工」存服務時數 助人也助己

2017-11-11

劉菊梅 服務時數逾二千七百小時

〔記者翁聿煌／新北報導〕台灣進入高齡化社會，中央有意推動「時間銀行」的志願服務作法，新北市長朱立倫昨天到永和區探視六十六歲的「佈老志工」劉菊梅，她三年來已服務十八位長輩，累積服務時數達二七五九個小時；朱立倫說，新北市推動「佈老時間銀行專案」已有四年，鼓勵民眾「存老本顧未來」，助人也助己。

社會局：推行4年 佈老志工達2114人

市府社會局長張錦麗指出，截至今年九月，新北市的佈老志工已達二一一四人，受服務的長輩數累計達三六三五人，總計佈老志工的累計服務時數已超過廿萬小時，歡迎民眾一起擔任佈老志工，一同關懷服務社區長輩，意者向社會局申請。

她說，新北市自一○二年十月推出「高齡照顧存本專案」，透過召募佈老志工及世代志工服務在地長輩，達到減輕家庭照顧壓力，擔任佈老志工或世代志工的服務時數都可永續存取，為自己或親友儲存未來的照顧服務需求。

佈老志工 將來可優先申請服務

社會局社會工作科科長劉文湘說，擁有服務時數的佈老志工，年老時申請佈老志工服務具備優先權，佈老志工服務時數以一比一兌換，也可以「三比一兌換居家照顧時數」；至於年輕時沒有服務時數的一般民眾，年老時仍可申請佈老志工服務，差別是沒有被服務的優先權。

一般民眾 可申請服務但無優先權

劉菊梅說，照顧長輩很有意義，她樂在其中，從沒計算自己的服務時數，希望有能力一直做下去，為自己的未來存下老本，或捐做愛心公益使用都不錯。