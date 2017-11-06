〈中部〉集集「開闢鴻荒」古蹟 周邊景點翻修

2017-11-06

結合古橋頭、獅頭山登天步道

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投集集攔河堰旁的八通關古道遺跡「開闢鴻荒」石碣是為國定古蹟，過去因周邊設施規劃不佳，加上景點位在集集大橋下常遭忽略，尤其當初攔河堰興建時，為保存古蹟還追加二億元工程費變更設計，集集鎮公所為活化古蹟景點，特別爭取翻修，由日月潭風景區管理處（簡稱日管處）委外施作，盼結合一旁古橋頭與獅頭山登天步道，營造嶄新觀光亮點。建於西元一八七四年清同治及西元一八七五年清光緒年間的八通關古道，係由清朝總兵吳光亮奉命「開山撫番」開闢，沿途所題石碣有鹿谷鄉「萬年亨衢」、信義鄉「山通大海」，以及集集鎮「開闢鴻荒」，其中「開闢鴻荒」石碣在集集攔河堰興建時，為保存古蹟還多花二億元變更設計，石碣四字才得以保存，每字價值五千萬元也成為美談。

惟「開闢鴻荒」石碣因位處濁水溪右岸集集大橋下，之前周邊設施都以木構為材料，年久失修毀損，就連石碣旁的木質平台，下方基礎也都腐爛，為重塑古蹟景點，集集鎮公所分別向行政院中辦、日管處爭取，並於日前展開修復。

鎮長陳紀衡表示，現階段將先翻修道路連接橋下石碣的階梯，以及道路連接上方登山入口平台的坡道，而石碣旁的木質平台拆除後，未來遊客將能更近距離欣賞古蹟，另外，道路上方的集集古橋頭遺址高聳壯觀，後續也將規劃夜間照明，提升景點能見度。

日管處預計明年一月底前完工

日管處則說，翻修經費共四百五十萬元，將以鋼構配合塑木，以及石材等耐久材質施作，預計明年一月底前完工，而石碣平台拆除仍將設置欄杆，避免遭到破壞，周邊的指標設施，也會一併加強，讓遊客便於造訪，至於登天步道設施改善，將會待公所擬妥維管計畫後，再評估具體修繕作為。