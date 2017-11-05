〈南部〉傳統族服刺繡 布農青年動手做

2017-11-05

從頭學習刺繡 找回圖紋

〔記者張存薇／台東報導〕深愛部落的青年返鄉，傳承文化，也希望親手完成一件自己的傳統族服！台東縣布農青年永續發展協會（簡稱東布青）獲台東大學「特色大學計畫」支持，年輕一代從頭開始學習刺繡、了解家族圖紋的歷史，「pasiskun matahis （布農族語，一起繡之意）繡在一起」東布青刺繡故事展昨天在東大開展，呈現出十位青年滿滿的努力與夢想，族人邱夢蘋說，接下來還要學習苧麻編織，真真正正完成一件傳統族服。

台東縣海端鄉、延平鄉布農族青年陸續返鄉，三年前成立「東布青」、致力於傳統文化復振，理事長胡克緯說，青年返鄉有的投身民族教育，有的擔任公務員，大家都想要「找到一條回家的路」、為部落做些什麼，三年來陸續重回舊址、拜訪耆老、尋找文獻，四月起則在東大南島文化中心協助下，由布農族老師胡淑玲帶領學習刺繡。

未來學苧麻編織 做出族服

他說，布農族的服飾圖紋多來自百步蛇菱形紋而演變不同樣貌，但許多家族圖紋已被慢慢淡忘，透過訪談、學習，再慢慢找回屬於自己的圖紋。

十位青年利用週休二日學習，完成的作品帶入深深的部落情感，有的則運用多元色彩、展現新想法。

東布青刺繡故事展至24日

海端鄉霧鹿部落的邱夢蘋、夢馨姊妹說，早年父母在台北打拚，外婆雖然會編織、但是媽媽也沒有時間學，從國中開始就必須下山住宿，在外縣市讀大學時也總覺得沒有歸屬感，回到家鄉，希望能好好傳承，未來要學會苧麻編織、並利用植物染色，真正完成一件傳統族服，有了孩子以後，更要幫兒孫做族服。

「pasiskun matahis 繡在一起」東布青刺繡故事展即日起至廿四日在在東大南島文化中心展出，呈現布農族服飾，也展現「東布青」的努力與夢想。