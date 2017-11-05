〈中部〉八旬獨居嬤夜吐 愛心醫師到宅急診

2017-11-05

〔記者王善嬿／嘉市報導〕八十六歲黃姓獨居阿嬤因罹患肺炎而失能，前天晚餐後突然狂吐，經通報嘉義市居家服務中心啟動「居家醫療整合照護」服務，通知西區衛生所醫師兼主任楊百文趕往急診，不計健保給付，向同業調針劑施打治療，自鬼門關前救回她；楊百文說，雖犧牲假日、非上班時間出診，但他不會太計較，因為在宅醫療更接近他要「醫人」而不只「醫病」的初衷。

台灣在宅醫療協會理事長余尚儒得知此事，在臉書貼文「有醫師願意夜間出診，看到這一幕實在很感動」，黃阿嬤原本是他居家、在宅醫療的病人，去年他離開嘉義，楊百文接手，「我知道即使沒有健保給付，楊百文還是會去（治療阿嬤）」，在日本，醫師緊急往診，能獲得上班時間的兩倍報酬，感嘆我國政府未投注經費與心力推廣在宅醫療。

居服中心主任林玉琴說，余尚儒前年就在嘉市推行在宅醫療，衛生福利部去年試辦「居家醫療整合照護計畫」，由社區醫療網絡醫師、居服員等，探視並醫療獨居、老老照顧個案，一年多來醫師須在夜間或假日出診個案僅五位。

楊百文表示，嘉市社區醫療有近七十位兼職醫師投入，但考量交通往返、二十四小時待命、擔心發生醫療糾紛等，少有醫師願意緊急出診，他將病人視為鄰居、親友關心，希望回到行醫以人為本初衷。