〈台北都會〉北市百億公宅預算可動支 估3年蓋2086戶

2017-11-03

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市公宅推動卡卡，主因每棟公宅多有數百戶，一旦坐落社區就會對交通、環境或多或少造成影響，因此公宅推動前都須經里長、議員等地方民代層層把關。都市發展局昨赴市議會進行專案報告，終讓議會同意動支將近一一○億元工程費預算，興隆公宅二期、三期，以及錦州街公宅、培英公宅可施工，若皆在三年內順利完工，可為北市新增二○八六戶公宅。

台北市長柯文哲上任喊出「四年兩萬戶、八年五萬戶」公宅目標，但截至明年十二月，柯文哲任期內真正會完工的公宅只有約三四○○戶，戶數減少及推動困難原因，包含居民抗議、地方要求容積調降、公宅須附設社福設施。

都發局昨赴市議會工務委員會做專案報告，就是希望早在去年通過，卻因無法取得地方共識，而遭到暫擱的工程預算能夠動支，包括興隆二期Ａ、Ｅ、Ｆ、Ｈ及Ｉ五處基地及錦州街基地與培英基地，合計工程預算達近一一○億元。

除工務委員會議員外，因這些公宅多坐落於文山區或中山區，選區議員勵耿桂芳、李慶鋒也到場表達意見。雖在場議員多數都稱「支持公宅」，但對公宅帶來的交通衝擊評估、社福設施服務到公宅租金都抱持疑點。

以舉辦兩場地方說明會，都遭居民強烈反彈的培英基地公宅為例，都發局昨報告說明，為符合周邊居民需求，已將原本規劃一九九戶，縮減為九十九戶，且有全市公宅中最高比例的參建單位，亦即附設托幼、托老社福設施、公家機關辦公室佔比相當高。

都發局：已和居民完成溝通

都發局強調，已和地方完成充分溝通，工務委員會召集人洪健益則宣布上述公宅案預算可動支。至於公宅多久後可蓋好，都發局則說，以錦州街與培英基地公宅為例，施工期大約三年。