〈台北都會〉明年中年改上路 柯文哲：明年底公務員選票跑光

2017-11-02

〔記者郭安家、王榮祥／綜合報導〕市長柯文哲日前砲轟中央、民進黨，被幕僚要求約束嘴巴，未料，柯日前於會議發言再對民進黨「撒鹽」，指小英政府的年金改革案預計明年七月實施，由於公務員開始感受荷包縮水，明年底縣市長選舉公務員票一定全部跑光光。對此，市府高層則說，市長意思是要「提醒」民進黨注意，年改已替民進黨製造強烈的反對者。

市府：市長籲綠營注意

有知情人士轉述，柯文哲日前主持會議時，席間有民間人士反映高齡九十歲親屬領不到重陽敬老禮金，希望恢復發放。柯文哲當場回應，一年前他已宣布砍重陽敬老金政策，如今等到領錢的日子來了，大家又出現負面情緒，他話鋒一轉提到明年七月起實施新年金改革制，到年底公務員票一定全部跑光光，並指民進黨這關會很難過。

柯又指他還債 高雄舉債

與會者表示，柯文哲也提到他跟陳菊一樣當市長，他是在還債，而高雄市二千六百億元的舉債額度，陳菊任內就用了二千四百億元，所以未來誰接陳菊的位置都會很難做，他還指出，如果他跟陳菊一樣當市長，民調也會很高；柯文哲還說：「反正現場沒有記者，不然又變成口水戰。」接著要求與會者不要對外講這些發言。

對此，台北市府發言人劉奕霆證實，指柯文哲取消一千五百元重陽敬老金，深知民調下降不少，而中央年改政策則於明年七月實施，屆時公務員會有強烈被剝奪感，柯的意思是指此舉會對民進黨選舉造成壓力。一位市府高層則表示，柯文哲是以自身經驗，希望提醒民進黨注意，再說年改將於明年七月上線，離投票時間很近，殺傷力會很大。至於對高雄市長陳菊的評價，劉奕霆則表示，市長舉高雄財政為例，是想要表達高雄的財政負擔將會相對較重。

高市府：引用錯誤數據 首都市長的傲慢

高市副市長許立明表示，如果高雄能跟台北一樣，長年獲得高比例財政劃分的中央經費補助，甚至有高達一兆元的捷運建設，高雄絕對不會憑藉此先天優勢，去打擊其他縣市，也絕不會引用「錯誤的財政數據」，讓人感覺到「首都市長的傲慢」。 高市財政局說明，高市舉債上限為三千一百億元，目前舉債空間有五百四十億元，市長陳菊十一年任內舉債約一千億元，北市所提供數據並不正確。

民進黨市議員簡舒培表示，民進黨施政敢做敢當，不像柯文哲「不敢做也不敢當」，砍重陽敬老金後還做很多想收買老人的活動，日前登山活動還害老人家受傷；她也呼籲柯文哲，不要忘了台北市是因統籌分配款占盡台灣便宜，如此罵高雄實不太公平。民進黨市議員劉耀仁則說，柯文哲是全世界嘴巴跟腦袋最接近的男人，呼籲柯文哲不要忘了當年勝選民進黨支持者是最大股東。