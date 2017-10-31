〈北部〉雨災農損 花蓮8鄉鎮列現金救助

2017-10-31

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮十月上旬因東北季風共伴效應，颱風沒來卻豪雨成災，農委會昨公告一○一一豪雨災害，花蓮縣共有富里等八個鄉鎮將受理農業災害現金救助。縣府農業處表示，受災農友可儘速到鄉鎮公所申請，安排前往勘災確定，救助金就會撥款。

花蓮縣府農業處表示，十月雨災，農委會針對花蓮縣受災較嚴重的八個鄉鎮，公告花蓮縣受理現金救助的作物別，包括富里鄉（食用番茄、辣椒）、瑞穗鄉（木瓜、落花生、甘藍）、新城鄉（大芥菜、落花生、甘藍）、光復鄉（大豆）、吉安鄉（結頭菜、甘藍、龍鬚菜）、鳳林鎮（薑、辣椒）、壽豐鄉（薑）、秀林鄉（甘藍）等。

今天起至十一月九日受理，共計十天，包含例假日，受災農戶可向八鄉鎮公所提出申請，由各公所勘災確認；申報期結束後，縣府農業處將會同農糧署東區分署、花蓮區農業改良場、各鄉鎮公所等前往抽查受災地點，完成後由縣府統一提報農委會，核定後即撥付救助金。

縣府農業處表示，花蓮總栽種面積八千六百四十七公頃的二期水稻，尚未列現金救助作物，原因是二期稻作因各鄉鎮南北區域不同、插秧時間不一致，生育期也有差異，僅部分水稻於十月雨災時適逢開花、孕穗期，災損情況暫時還看不出來，需後續觀察；農業處也呼籲民眾，如發現有農業災損可先主動向鄉鎮公所農業課通報。