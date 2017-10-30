〈中部〉大學生賣雞蛋糕 送老幼分享

2017-10-30

〔記者王善嬿／嘉市報導〕國立嘉義大學外國語言學系夜間部「大五」學生劉沅誠，從愛吃雞蛋糕的消費者，變成創業賣雞蛋糕的老闆，之前因常請假缺課，影響學業表現，外語系副教授劉沛琳了解後，除予課業輔導，還建議他分送雞蛋糕關懷弱勢族群，劉沅誠與同學組成「嘉義大學雞蛋糕騎士團」，近兩年來送出二千多份雞蛋糕，令人感到窩心。

嘉大騎士團 網路號召送暖

聽從老師的建議，劉沅誠與同學組成「嘉義大學雞蛋糕騎士團」，近兩年不定期到嘉義縣市的養護之家、育幼院等社福團體機構，分送出二千多份雞蛋糕給長輩、小朋友品嚐，起初口味與品質還不穩定，養護之家的長輩還會給他們意見，成為他們將雞蛋糕越做越好的動力。

關懷弱勢 2年送出2千份

本月中旬，劉沅誠等人由嘉義市西榮里長林芳志陪同，送雞蛋糕到芳春公寓給獨居阿公、阿嬤品嚐，長輩吃在嘴裡，甜在心裡，大讚宛如回到童年時光。

劉沅誠一邊工作一邊讀大學，曾在咖啡店打工，大三時與中藥業者蕭振輝發想古早味的甜點雞蛋糕嘗試不同的烘焙方式，於是集資加貸款，湊了近六十萬元，從小餐車做起，研發出咖哩、酒釀葡萄、招牌卡士達奶油等口味，最近在嘉義市開店。

劉沅誠說，他曾因一度荒廢學業，上課遲交作業，甚至常請假，老師劉沛琳詢知他忙於創業、研發新產品，未嚴加責怪，反而給予支持及協助，「創業者有餘力，應回饋社會」，建議他將雞蛋糕分送給平常難得吃到的弱勢者。

「學業也很重要。」劉沅誠說，近一年來他努力完成報告及通過考試，即將完成學業可順利畢業，今年申請「台灣網路公益青年」計畫獲補助五萬元，將成立臉書群組及透過手機軟體Line、設計特色貼圖，號召相同理念者投入關懷弱勢行列。