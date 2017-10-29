〈南部〉中國城景觀改造帶人潮? 商家看法不一

2017-10-29

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南中國城過去擁有冰宮、影城的地下室，日前在景觀改造工程之下重見天日，讓許多民眾大呼回憶滿滿。都發局花費一億兩千萬將此地重建為擁有親水設施的廣場，希望能為當地重現新氣象。不過，對於此番構想，部分店家質疑效果有限。

都發局︰可帶動中西區復甦

都發局表示，該工程保留部份中國城原有結構體再利用，將其改造為遊客中心及遮陽框架設施，並以「潟湖及自然都市」為概念，在地下一層新增一處水景設施，提供民眾活動交流的場域，預計明年七月完工，同時配合海安商圈的空間改善，帶動中西區復甦及繁榮。

對此，當地議員都表肯定，洪玉鳳表示，這項工程當然可帶來新人潮，不過希望都發局能夠維持承諾，盡速完成運河星鑽計畫，讓民眾一眼就看出整個街景的改變，讓海安商圈、中國城廣場及運河星鑽公園達成綜效，否則再拖個三年，力道將減弱不小。邱莉莉則擔心營運維護的問題，儘管都發局承諾每年編六十萬修繕預算，但實行成效還不得而知，不過這項計畫的確對當地發展有幫助，甚至可讓中正路成為府城的「日落大道」。海安商圈理事長黃睿勳也說，儘管目前生意受衝擊，但期待完工後的新氣象。

相較於民代的樂觀，一間位在中正路近卅年的商家卻有不同看法，認為「蓋完才知道」；他強調，首先，海安路要做綠美化、人行道等工程，注定無法拓寬車道，駕駛更不願意行經海安路，遑論購物；另外，中正路也無法受益於新增的人潮，畢竟海安路與中正路的客層並無高度重疊，會到中正路逛街的客源多是親子、中年人，與在海安路消費的年輕人有別，所以對於市府的樂觀評估，他認為言過其實。