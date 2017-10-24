〈南部〉悠遊卡怨輕軌難上 高捷：依協議走

2017-10-24

〔記者王榮祥、郭安家／綜合報導〕 高雄輕軌十一月起收費，只有一卡通和遠鑫卡（Happy Cash）可刷卡付費，悠遊卡、愛金卡（I Cash）不能用，悠遊卡公司董事長林向愷昨批高雄捷運公司「用不當市場力量阻止」，對此高捷強調，電子票證加值機建置金比例，是依金管會提供發卡數額為分攤基準並簽過協議，對悠遊卡公司屢做文章，相當不解、也無法接受。

悠遊卡董座批 用不當市場力量阻止

林向愷昨於台北市議會答詢時說，高捷加值設備建置費二千九百萬元，高捷要求悠遊卡公司出二千萬元，雙方未達共識，林批高捷「用不當市場力量阻止我們上線，這是不對的。」

高捷則表示，輕軌使用電子票證相關規定，在高市捷運局委託案中明文規定，電子票證須符合加值服務據點條件，才可於輕軌上線使用，悠遊卡至今未完成於高捷系統加值服務條件。

高捷指出，今年六月中旬開始辦理輕軌多卡通票證系統整合，除愛金卡（I Cash）未表達參與，悠遊卡、一卡通、遠鑫卡（Happy Cash）均主動表態參加系統整合建置，並依相關規定公告內容領標、繳納權利金；目前一卡通及遠鑫卡動作最快，相關系統介面達輕軌實際測試，上線手續皆完備。

高捷透露，當初簽約有保密協定，依規定無法講明，只能提醒悠遊卡應守約，以持卡人權益、大眾運輸服務品質為考量。

高捷：依輕軌電子票證服務案辦理

高捷公司公共事務處長石耀誠強調，沒有所謂「不當力量」阻止說，一切依照悠遊卡公司於今年六月卅日投標、七月四日決標的「高雄環狀輕軌電子票證服務案」內容辦理。

石耀誠指出，加值機設置分攤比例是依雙方在民國一○五年簽訂的協議書內容辦理，籲請悠遊卡公司勿再無限上綱。

但稍晚悠遊卡公司表示，雙方去年洽談高捷多卡通系統整合悠遊卡時，對於機具提供多卡通加值的悠遊卡公司分攤款，及無機具加值下提供人工加值之費率，未達共識，且契約並未稱未達共識悠遊卡就不能進入高雄輕軌，完全無高捷所言情事。