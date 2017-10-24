〈中部〉停建台灣塔 中市府：預算暴增難續建

2017-10-24

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府停建台灣塔工程，設計標案解約送市府調解。市議員李中昨天質疑，市府故意以不當資料做出停建政策，導致後續的解約爭議。都市發展局長王俊傑說，規劃設計單位無法在原經費額度內續行工程，才不得已決定停建。

都發局︰從80億增至150億

李中表示，林佳龍市府團隊謊稱台灣塔預算自八十億元暴增至一百五十億元、一塔變兩塔，事實上卻是建築師已修正鋼構單價過高偏離預算的數字，並通知專案管理公司，市府故意採用不當資料來停建台灣塔，導致後續的解約爭議。

李中又說，廠商請求給付終止契約二億四千五百萬餘元及返還履約逾期扣罰的一千六百萬餘元，而都發局僅同意市府採購申訴委員會調解提出的設計服務費一億零一百萬餘元、違約金三百萬餘元，未來恐步上ＢＲＴ後塵，市府需全數賠付。

市議員曾朝榮、李天生則認為，台灣塔缺乏實質功能，加上後來經費一直增加，如果沒有停建，將造成市庫嚴重負擔；市議員陳淑華則建議市府應擴大公共參與，讓更多市民了解目前水湳經貿園區各項建設進度。

王俊傑說明，前市府在台灣塔基本設計核定時，即超出議會所通過的八十億元，後來都發局確認規劃設計單位無法在原經費額度內續行工程，才不得已決定停建；市府同意支付廠商約一．一四億元，並非賠償費用，而是在契約範圍內應給付廠商的細部設計成果勞務費。