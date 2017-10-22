〈南部〉楠仔坑「鹹瓜巷」 美味記憶重現

2017-10-22

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市楠梓區舊名「楠仔坑」，百年天后宮坐落的「鹹瓜巷」，早年家戶醃漬鹹瓜遠近馳名，可惜如今已成絕響。為喚起這段美味記憶，區公所邀鄉親重返老街，開發出創意「鹹瓜刈包」，與在地文化相呼應，酸甜美味意外大受歡迎，活動場場爆滿。

創意「鹹瓜刈包」 大受歡迎

楠梓區公所十月舉辦多場「優悠歲月─返璞歸真『楠仔坑』」尋訪「楠仔坑」在地老街，昨天最後一場二百五十位學員，隨著導覽解說員重返楠梓百年風華。

學員們最感興趣的就是有二百年歷史的楠梓天后宮後方的興楠橫巷，也被稱做「鹹瓜巷」，以往為「打狗」（高雄舊稱）旗山、岡山、鳳山交通核心要道，貨物交易集散中心，當年有「三山歸一坑」之美譽。

百年前這條老街雜貨舖林立，當年十幾戶人家每戶都會醃漬鹹瓜，也都賣鹹瓜而得名。不過，這條空氣中瀰漫著醃瓜香的巷弄，如今已無人醃瓜賣瓜。

八十三歲的楊王玉雀阿嬤可說是當地目前僅存，能以古法醃漬鹹瓜的長輩，區公所找她再露身手，重現「鹹瓜巷」懷念的好味道，區長黃順成特別開發出創意的「鹹瓜刈包」，限量提供參加的學員品嚐，有人一吃上癮，不斷到公所打探。

黃順成說，學員們吃到配著三層肉的鹹瓜刈包，酸酸甜甜滑不膩的滋味讚不絕口，直呼口味實在太搭了！受迎歡的程度，連他都嚇一跳，考慮將它發展成地方的經典美食，也讓遊客對楠梓有更深層的了解。