〈中部〉東山路地下道填平 主線道今通車

2017-10-21

封閉側車道整平 11月中全線完工

〔記者蔡淑媛／台中報導〕北屯區東山路地下道填平工程歷經六個月施工，終於在今（廿一）日上午八時開放主線道雙向通車，汽機車能正常通行，可望紓解壅塞車流，但也同步封閉側車道進行路面整平工程，機車必須由主線混合車道與汽車共行，全部工程將於十一月十五日全線完工通車。

東山路地下道在今年四月十五日封路施工填平，部分工程提早於十月中旬完工，水利局也在昨日完成雨水下水道設置，決定在今天開放主線道雙向各二車道通車，儘早解決封路的交通衝擊，昨天施工單位加緊趕工封層、重鋪柏油路面、劃標線，直到晚間才確定通車確切時間。

東山路地下道為市區往來大坑、新社主要通道，交通流量非常大，為長三百六十米、深度近六米的廿米雙向車道，上下班時間每小時多達二千多輛車通行，交通擁擠、塞車嚴重，填平工程期間以松竹路、太原路為替代道路，加上附近天祥、力行、精武地下道陸續封路填平，造成市區交通大塞車，被市民罵翻，現在東山路恢復通行，加上部分地下道完工，有助紓解車流。

建設局指出，東山路今天開放主線道雙向各兩車道，包括快車道與混合車道，但原本施工期間開放側車道供機車通行，則要封閉，提醒機車須進入混合車道通行。

鐵工局表示，第一階段填平工程完工後，第二階段將進行側車道道路整平作業、拆除護欄並遷移路燈。

台中鐵路高架化後預計先進行十七個地下道線填平縫合工程，目前共有七處通車，向陽、美村、天祥、力行與東山等；還有六處施工中，除了精武路預計明年五月底完工，潭子大新路、民生街等可在今年十一月陸續通車；還有自由路、台中路等四處還未施工。

另外，還有六處包括太原路、國光路等，市府則待鐵工局先期填平工程節餘款再評估。