〈南部〉機場南側限高22公尺 可望鬆綁

2017-10-20

〔記者葛祐豪／高雄報導〕立法院交通委員會昨邀集交通部到高雄考察國際機場，交通部長賀陳旦允諾明年檢討解除管制高雄機場南側限高廿二公尺，高雄市副市長史哲感謝交通部，強調繼市港合作後，空港和市府也將開啟合作發展。

交部長允諾 最快10個月內實現

小港機場周邊的禁限建管制，從民國六十八年公告，已實施三十八年，機場內雖規劃了南、北兩條跑道，但實際上南跑道僅做為滑行道使用，並實施禁限建的管制。

隨著時空變遷，機場周邊住商機能持續發展，機場南側居民反映南滑行道的管制已無必要，且影響人民依法興建住宅的權益。

高雄市都發局指出，一○三年起，市議員鄭光峰向當時的高雄市副市長劉世芳反映此不合理現象，市府主動要求交通部檢討調整，終於在昨天獲得賀陳旦部長明確回應，最快十個月內，就可以解除南滑行道相關的管制規定。

影響200多公頃 2萬戶受惠

都發局說，包括小港、大寮、林園等地區均可鬆綁建築限高，影響面積二百多公頃，尤其是小港區港南、港興、大苓、三苓、正苓、順苓、六苓、宏亮、山東、青島、濟南、泰山、松金等里，就有近二萬戶可受惠，以緊鄰機場的飛機路民宅為例，限建高度可自二十二．四三公尺放寬至三十七．九三公尺。

史哲表示，高雄機場的禁限建管制鬆綁，開啟空港和市府的合作發展，市府將持續與中央合作，把小港機場打造為具有高雄特色的新南向國際門戶。

民航局昨天也針對「高雄機場二○三五年整體規劃」進行報告，指出高雄機場過去五年運量增加約二百萬人次，機場必須轉型改變，未來將進行空側的滑行道系統改善及快速滑行道工程、機場北側新建圍牆、東側及西側維修棚廠與停機坪新建工程；陸側則有國內航廈改建新航廈及停機坪新建工程、國際線空橋汰換工程、轉運中心新建工程等，都會分期進行。

對此，立委劉世芳表示，民航局規劃十年才能完成高雄機場航廈的擴建，交通部應提早準備，避免錯失國際潮流，失去擴建的意義。