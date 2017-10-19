〈北部〉形塑優質客家環境 苗栗獲助9.6千萬

2017-10-19

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣為客家大縣，縣府爭取客委會補助「客家文化生活及產業環境營造計畫」，獲同意補助近九千六百萬元；其中，三灣鄉「浪漫臺三農創學院規劃設計案」、南庄鄉的「客家淺山產業學坊建置計畫」強調利用閒置空間及結合返鄉或留鄉青年力量，再造傳統客庄產業亮點，並改善農業縣青壯人外流困境。

縣府文觀局觀光發展科指出，三灣鄉以「一梨三茶」（高接梨、苦茶油、茶葉、茶花）為產業發展主軸，縣府將利用大河國小廢校後的閒置空間，打造為青創基地，除讓空間活化並賦予重生、活化，提供青年交流對話，與向長輩學習的空間。

觀光發展科表示，計畫首先為吸引青年留鄉、返鄉，因此規劃設立農創學院，引入「職人講堂」，由在地老師傅，包括藤編、竹編、土礱、手工紙、編竹夾泥牆等各項職人傳承經驗。之後融入地理與歷史，包括三灣以往的拓墾史、山林開發沿革，讓整個產業具備其故事性，並邀請藝術家駐校揮灑想像力，讓產業與文化結合，提供地方產業升級的機會。

至於獲國際慢城認證的南庄鄉，農特產豐富，將導入農產型態細節、運營以及銷售訓練，並透過對話實際了解青年投入在地產業困境，達到反饋改善效果，改善青年有意願返鄉或留鄉的卻苦無工作機會落差。