〈中部〉逛街免帶錢包 16個商圈智慧服務

2017-10-19

多元支付消費更便利

〔記者張菁雅／台中報導〕市府媒合商圈與民間業者，在十六個商圈、三百家業者導入智慧服務，民眾運用行動載具，取得商圈業者資訊、優惠活動，並透過行動支付、電子票證、第三方支付等工具，出門消費免帶錢包，且即日起至廿九日，民眾持手機到有WiFi服務的商圈連結活動頁面，即可參加抽獎，有機會得到iPhone 8。

經發局副局長李逸安表示，為增加消費便利性，以及迎接二○一八花博的人潮，市府與遠誠科技、悠遊卡公司、愛評網、遠傳電信FriDay錢包等四家智慧服務單位合作，讓民眾免帶錢包就可購物。

他也指出，台中市有廿三個商圈，目前有一中、逢甲、大里中興、大隆路、太平樹孝、天津路、自由路等十六個商圈，共三百家業者提供多樣化智慧服務，由於智慧服務是趨勢，市府將持續推廣至所有商圈。

透過商圈WiFi連結活動有抽獎

為讓民眾感受商圈便利的支付環境，二十九日前持手機前往有提供WiFi的商圈連結活動頁面，即可參與抽獎，獎項包含一支 iPhone 8手機及五只智能悠遊運動環錶。另外，持悠遊卡、FriDay錢包在商圈指定店家消費，消費滿額可送點數或折抵金額。

經發局廿八日也將在台中公園舉辦太陽餅文化節，許多業者推出買一送一，現場消費滿額即送糕餅提袋，還可抽電動機車、五十吋電視、平板電腦等。