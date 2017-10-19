〈中部〉農民嫌太亮 路燈套袋包箱裹膠帶

2017-10-19

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕嘉義縣去年起全面將水銀路燈更換為LED燈泡，亮度較高，對農作物造成影響時有所聞，布袋鎮、朴子市最近出現空心菜被燈光照射而生長異常，疑有農友乾脆拿紙箱或飼料袋將路燈罩住，也有路燈被不透明膠帶整個貼滿，成為鄉下奇景，由於光線不足，也易造成通行危險，地方盼能開發遮色片等，遮蔽對農作有影響的光線，兼顧保持足夠照明。

換裝LED 害空心菜不開花

農委會台南區農業改良場副研究員兼義竹工作站長謝明憲表示，空心菜為短日照作物，夜間持續被強光照射會導致生長異常，不易或延遲開花；農改場儀器只能測量研究光線強弱對植物影響，各色光對植物影響則需要光譜儀分析，近期有接獲類似問題，會請農委會重視並研究。

布袋鎮民代表李志榮說，農友種植空心菜被LED燈泡強光照射而不開花，無法結種子，燈具轉向仍照到其他區域，裝上燈罩還是有影響；布袋鎮貴舍里、朴子市順安里於縣道一六一線附近道路，有十幾盞路燈被各種方式遮蓋。

農友盼研究遮色片或燈罩

新港鄉農會總幹事陳永華表示，鄉內有農友反映黑豆因強光導致成熟度不均，已加裝燈罩，再觀察狀況；李志榮說，被遮蓋路燈照明不足，但LED強光又造成農作生長問題，建議農改場研究LED對各種農作影響，採用遮色片或有色燈罩等來解決。

嘉縣府建設處長林永福說，民眾自行使用工具遮蓋路燈，照明不足，會造成用路人危險，呼籲取下，農民農作若受強光影響，可向公所或建設處反映，請廠商到場調整，未來會跟廠商討論設置計時調整光線強弱設備，減輕對農作影響。