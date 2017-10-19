〈中部〉媽祖園區沒媽祖 林佳龍：等緣分

2017-10-19

大倉媽祖神像移駕台中沒進度

〔記者張菁雅／台中報導〕大安媽祖園區只規劃基座，沒有媽祖雕像，市議員楊正中、顏莉敏、李榮鴻十八日質詢時指出，澎湖大倉媽祖神像原本可能移駕台中，現在未見進度，計畫恐胎死腹中，大安媽祖園區將變成「沒有媽祖的媽祖園區」。對此，市長林佳龍表示，緣分到、媽祖有保祐，媽祖雕像就會來。

大安媽祖園區工程在一○三年十月開工，分兩期建置，第一期興建三層樓高的基座，作為多功能展示館，第二期為周邊景觀工程，第一期工程預定今年十二月底完工，全區預定一○九年十二月底竣工。

楊正中指出，大安媽祖園區在前市長胡志強時規劃基座由市府蓋，神像由民間募款興建，但林佳龍停止募款，準備引進澎湖大倉媽祖神像，並變更設計，縮小基座規模，如今基座已完成，結果大倉媽祖可能不來了。

顏莉敏也說，二年前澎湖大倉媽祖文化園區停工，澎湖縣政府曾與台中市政府協調將媽祖神像移駕大安媽祖園區，但據她側面了解，台中市政府希望澎湖縣政府捐贈，澎湖縣政府則想要標售，加上澎湖民眾反對媽祖離開，市府也提不出可行方案解套，導致此案可能胎死腹中。

李榮鴻表示，媽祖是海線地區民眾信仰的女神，無可取代，有基座沒神像，還能叫媽祖園區嗎？他還拿出一對大筊，請林佳龍當場擲筊請示媽祖要不要做神像。

楊正中、顏莉敏則製作「考卷」，列出「大倉媽祖移駕台中」、「民間募款籌措經費」、「追加預算自行增建」、「沒有媽祖神像」、「我不知道」等選項，要求林佳龍作答。

林︰雕像不來仍可發展觀光

林佳龍勾選前四項，並表示，他上任時工程已發包，前市府編列六億元預算，只夠做基座，議會又要求不得追加預算，前市府向民間募款也未順利達標。至於是否有雕像，市府持開放態度，如果緣分到、媽祖保佑，媽祖雕像就會來，如果雕像不來，大安媽祖園區還是一個濱海樂園，未來將串聯藍帶海洋音樂祭、沙雕展等，形成觀光廊帶。