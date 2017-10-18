〈南部〉70米全台最長溜滑梯 明年壽山見

2017-10-18

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府透過興濱計畫，積極再造哈瑪星歷史場域，計畫在緊鄰哈瑪星的壽山山坡上，設置一座「穿越歷史」的溜滑梯，讓民眾由上而下、慢慢體驗哈瑪星歷史演進，長達七十公尺的溜滑梯，也是全台最長。

山坡上「穿越歷史」 上半年可完工

高市府向文化部提出興濱計畫，規劃以八年時間、投入七億元經費，全面再造哈瑪星歷史場域，計畫上路不到一年，第一處歷史場域登山街六十巷，已於九月底完工啟用，這也是全台第一處再造歷史現場。

高市議員簡煥宗、李喬如昨在議會質詢時，關切登山街六十巷歷史現場後續規劃，都市發展局長李怡德當場透露，目前只是第一階段，第二階段將在歷史現場旁規劃一座可「穿越歷史」的溜滑梯，引起議員濃厚興趣。

李怡德說明，因為現場屬於山坡，尋訪歷史現場一般路徑是由下往上，都發局嘗試調整角度與起始點，讓民眾從高處往下慢慢滑，一方面想像先人鳥瞰哈瑪星、高雄港時的視野與心情，也透過溜滑梯緩慢速度，體驗穿越歷史的感覺。

都發局表示，溜滑梯全長約七十公尺，計畫隨著打水灣（登山街歷史現場古地名）水道向下延伸，會經過古道、水道、駁坎、防空壕等歷史現場，最後在一處平台落地。

都發局指出，考量安全與視野，初步將採滾輪式滑梯型態，讓民眾可以緩慢往下溜，看清楚周遭的歷史現場與遠方的高雄港。

都發局初步調查，目前全台最長的滑梯在新竹，約五十幾公尺，穿越歷史滑梯長度七十公尺，完工後將成為全台最長，預計明年上半年可現身哈瑪星。