〈北部〉苗栗擬設YouBike 初選三市鎮

2017-10-18

苗市、頭份、竹南將建置30個點

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府參照台北YouBike、台中iBike等公共自行車租賃系統，完成規劃「苗栗縣公共自行車租賃系統建置及營運管理」計畫案，前天已上網公告招標；苗縣府工務處表示，初期規劃在縣內苗栗市、頭份市、竹南鎮等三個人口稠密地區建置卅個點，經費由環保局以空污基金支應六千九百萬元。

行政院環保署支持地方政府推動自行車公共租賃系統，盼藉由推廣措施，減少短程機車使用，以降低車輛污染排放。苗縣府於年初獲環保署二百多萬元經費補助，進行可行性評估，並已完成規劃「苗栗縣公共自行車租賃系統建置及營運管理」計畫案。

苗縣府工務處原本選定頭份、苗栗、竹南等人口數多的三大市鎮，及獲得國際慢城認證的三義、南庄等兩地人潮觀光風景建置，不過經顧問公司評估，若一次在五鄉鎮市建置，經費將高達一億多元，非苗縣府財政能夠負擔，初期遂以頭份、苗栗、竹南三市鎮為範圍，建置卅個點，經費六千九百萬元。

工務處交通規劃科長黃幼丞表示，苗縣府計畫書內初步也評選有苗栗、頭份及竹南等地車站、學校、行政機關、風景點及商業區等點，滿足縣民通勤、通學及逛街、休閒等需求。像從苗栗火車站下車即可騎著自行車漫遊鐵道文物館、功維敘隧道或客家圓樓、英才書院等景點；竹南火車站也有設點，可串連頭份竹南運動公園、尚順廣場等。

黃幼丞表示，若未來得標業者為與鄰近新竹市的YouBike為同一系統業者，不排除提供甲地借乙地還的跨縣市租賃服務，但仍得視未來契約議定內容而定。

經費近七千萬以空污基金支應

黃幼丞說，計畫案近七千萬經費將由環保局空污基金支應，未來將視辦理情形，再籌措經費進行後續擴建；計畫已於前天上網招標，若順利決標，希望於明年底前上路。

環保局秘書蔡政勳表示，地方建置自行車公共租賃系統，是環保局鼓勵政策之一，已有建置的縣市政府，也多有採用空污基金支應；苗縣空污基金為相關空污法定規費多年賸餘累積，不過後續擴充建置，需由苗縣府另行籌措經費。