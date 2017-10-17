〈台北都會〉柯文哲擴大西進 頻打「建經牌」訪中

2017-10-17

〔記者郭安家／台北報導〕市長柯文哲日前因台北、上海雙城論壇講稿交付國安會疑雲，一度哽咽、抱怨中央躲起來。明年選舉年，雙城論壇八、九月將於台北舉辦，但本報發現，柯文哲日前還指示台北市產發局分析中共總書記的十三五規劃，並規劃北市因應對策，此外，也命副市長林欽榮規劃明年初再度率領官員赴中國，將透過「建經牌」擴大西進規模，聯繫深圳等其他城市的台商、台辦系統。

市議員許家蓓指出，北市府明年度預算還沒審完，柯文哲就忙著籌畫官員明年訪中，讓市民覺得不務正業；兩岸事務是屬於中央權限，但柯很積極在布局兩岸事務，之前用城市交流名義，現在用經貿發展名義，一再向中國示好，目的就是要讓中國高層知道，柯是可以處理兩岸關係的人，對民進黨政府叫陣的意味濃厚。

林欽榮9月率隊訪深圳、杭州、上海

世大運結束後，林欽榮九月初即率卅一位官員考察中國深圳、杭州、上海，也參觀阿里巴巴集團等企業總部，與會單位包括產發局、資訊局、文化局、都發局、財政局、社會局、悠遊卡公司，其中深圳行還拜會深圳市政府。柯文哲日前於晨會聽取各局處出國考察報告，並指示林欽榮規劃明年再出訪中國，甚至要市府提策略，因應中國十三五規劃。

明年擬再出訪中國 考察十三五規劃

十三五規劃由中共總書記習近平提出，要實現中國全面小康；中國全國人大會議去年公布內容包括科技創新、產業升級、生態環保等面向。但不少媒體發現，該規劃還包裝「建立國家安全體系」，要完善黨領導、社會協同、社會治理等。

林欽榮解釋，市長要求產發局分析中國十三五規劃、了解每個城市經濟發展，因各地都有台商，北市要主動與台商接洽；他坦言，北市府大陸小組、市長室都有台商網絡可聯繫，而北市府官員赴中，也會和各省台辦系統接觸；今年九月，他則見到深圳副市長艾學峰、深圳台商協會會長及副會長，未來將加強台商聯繫，因應後續發展，林不諱言，「市長希望上海以外有更多城市交流經驗」。

林欽榮說，由於北市府明年將於市議會舊址闢建城市願景館、規劃大數據資料中心，可借鏡深圳正在重建的願景館、上海大數據交易中心，其戰略值得北市府深入理解。

辦三城或四城論壇？ 林欽榮︰很期待

至於未來會與深圳辦三城或四城論壇？林欽榮受訪說，很期待、值得交流。但也有市府幕僚說，台北、上海雙城論壇，或廈門海峽論壇，都是既有的論壇延續辦理，若要落實新的論壇模式，可能比較困難，也要謹慎看待。

北市府發言人劉奕霆表示，柯文哲認同市府應多與各國城市交流，因此對於市府正推動中之政策，若有需要再考察之部分，亦可安排出訪取經。