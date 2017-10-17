〈中部〉第7年了 相館免費為人瑞拍紀念冊

2017-10-17

〔記者王善嬿／嘉市報導〕重陽節將至，嘉義市政府贈送六十五歲以上民眾三千元到一萬二千元不等敬老禮金，高毅國際影像公司從民國一百年至今，累計替願意接受攝影寫真、訪談的二十五名百歲人瑞，完成拍攝全家福照片，免費製成A4大小的精裝寫真紀念冊，讓人瑞精彩的人生故事得以代代傳承。

敬老 為25人瑞留下精彩回憶

高毅總經理陸海鎮說，一名常到他家附近運動的九十三歲伯伯，人生經歷豐富，跟老伯聊過往回憶有如打開一本歷史書，他於是發想與市府合作，藉由免費提供人瑞拍寫真紀念冊服務，替走過一世紀的長者留下紀錄、回饋嘉市。

陸海鎮表示，每次拍攝會派出至少三人，由於人瑞的體力通常較弱，訪問到一半會讓他們休息、睡覺，通常要訪問及拍攝五、六次，部分阿公、阿嬤身手靈活，會刻印章、騎腳踏車，他們就趁機捕捉畫面，甚至有家族會提供珍貴舊照片由他們協助翻攝，印製在紀念冊上永久保留。

市民李素枝說，阿嬤劉黃柔今年一○二歲，年輕時與阿公出國到歐洲、日本的舊相片，還有阿嬤的故事，很多都不曾看到、聽過，現在有寫真紀念冊讓子孫回憶、紀念，很感恩。

嘉市府社會處長青及社會行政科長李憶君表示，嘉市六十五歲以上人口有三萬八千四百三十四人，除致贈敬老狀、敬老禮金跟金鎖片，還有獨一無二的寫真紀念冊，不過考慮部分阿公、阿嬤臥床或行動不便，拍攝前會徵詢人瑞的意見，被拍攝、訪問的人瑞跟家屬都很開心，將紀念冊視為傳家寶。