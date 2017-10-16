〈北部〉校前路交流道20日通車 五楊高架救援快14分

2017-10-16

僅供進出五楊高架道使用

〔記者李容萍／楊梅報導〕交通部國道新建工程局斥資一億○七九○萬元，在國道一號五楊高架道路楊梅端終點增設校前路交流道已經完工，預計廿日晚上八點通車，未來事故救援處理可加快十四分鐘，同時紓解楊梅交流道壅塞；不過，考量平面車輛變換車道至出、入口匝道交織長度不足，基於行車安全及分離長短程車流，交流道將僅供進出五楊高架道使用。

全長約四十公里的五楊高架道路，北接汐五高架，南至楊梅收費站（已拆除）舊址北側，於一○二年四月廿日全線通車，由於在楊梅端終點採高架跨過楊梅交流道，並無設置可直接銜接地方道路的進出匝道，無法進入楊梅，楊梅人抱怨五楊高架通車後「看得到、用不到」，高架道上車輛得通往湖口才能下交流道，還揶揄乾脆命名「五湖高架」。

另外，五楊高架中壢至楊梅間一旦北上發生事故，距離較近的中壢、楊梅消防分隊，須南下至湖口交流道，迴轉後再往北上高架道路，來回路程共廿四公里，抵達事故地點救援時間較長，因此在五楊通車後，都是調度較遠的新竹縣湖口、新豐消防分隊支援處理事故，但仍影響救援時效。

經地方爭取多年，國工局為提升五楊高架段的防災救援效能，同時改善楊梅交流道交通瓶頸，在完成土地徵收作業後，校前路交流道新建工程於一○四年十二月開工，並於今年十月完工，預計校前路交流道於廿日通車後，事故救援處理可加快十四分鐘。

國工局提醒，因校前路交流道與平面車輛變換車道至出、入口匝道交織長度不足（變換三車道至少需六百公尺），基於行車安全及分離長短程車流，校前路交流道將僅供進出五楊高架的車輛使用，且大貨車一律禁止通行。

市府因應校前路交流道的通車，去年十一月間也配合拓寬校前路，將原來的雙車道拓寬為四線道與一人行道，已於今年六月通車，橫跨國道一號的校前路大橋，市長鄭文燦近日踏勘後也宣布將打造為楊梅新地標「楊梅光雕大橋」，橋面將採用可變換顏色及亮度的LED燈，並在整點呈現動態的燈光秀，讓車水馬龍的國道一號上面彷彿有座巨大的西洋豎琴，讓用路人看到它就知道楊梅到了，成為楊梅的亮點地標。