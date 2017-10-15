〈台北都會〉變裝大遊行 柯穿吊帶褲玩復古

2017-10-15

〔記者沈佩瑤／台北報導〕玩賞台北舊城區，台北市觀傳局推出「大同進行曲」系列活動。首波活動昨下午在大稻埕和大龍峒登場，不但有重回一九二○變裝大遊行，晚間還有大同進行曲音樂會，台北市長柯文哲再開金口獻唱台語老歌「媽媽請妳也保重」，現場氣氛熱烈。而串聯萬華與大稻埕的觀光公車「綠17」昨也正式開放搭乘，帶民眾深度遊覽舊城風華。

「大同進行曲」系列活動即起至十一月十九日期間舉行，內容包含「歌謠台北故事特展」、「走讀大同系列小旅行」、「說唱台灣歌謠專題講座」等，宣傳大稻埕城市博物館施政成果及亮點。昨邀柯文哲與副市長林欽榮、陳景峻走訪大稻埕，並參加變裝遊行。

雖然降下大雨，仍有不少民眾熱情參與，柯文哲也換上一九二○年代醫師造型，頭戴紳士帽、身穿吊帶褲、打上領結，難得「盛裝」讓柯肢體略顯僵硬，會後受訪時他笑稱演員沒有選擇服裝的權利，大稻埕將會變成徒步區，重現一九二○年代風味。晚間柯則到大龍峒六藝廣場出席「大同進行曲」音樂會。

觀光公車綠17 懷舊上路

此外，觀光公車「綠17」昨上線，車內空間打造舊時代意象，展示真實布製品、熨斗、熨斗台等素材。游姓民眾稱讚「綠17」很漂亮，搭公車還可以了解歷史很棒。民眾郭小姐也認為裝飾很有創意，但怕影響乘客的置物空間；林姓民眾說，座椅的部分若換成布的材質會更有感。