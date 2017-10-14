〈台北都會〉淡海輕軌淡水行政中心站 擬共構商場

2017-10-14

〔記者李雅雯／新北報導〕淡海輕軌運輸系統第一期工程目前進度近七成，預計明年底完工通車，捷運工程局將利用G04站（淡水行政中心站）旁土地設置「捷運車站專用區」，招商共構開發利用，面積為○．三公頃，目前委託顧問團隊評估規劃中。

G04站被稱為「最有活力」區塊

淡海輕軌第一期工程路網包括綠山線全線和藍海線三站，總長度為九．五二公里，其中G04站位於綠山線上，鄰接淡金路、濱海路與中山北路，緊鄰淡水區公所、新市國小、淡水國民運動中心和大賣場，近來又有數家餐飲店、銀行陸續進駐，堪稱淡海新市鎮「最有活力」的區塊。

G04站旁邊有大片內政部營建署的綠地，占地總面積三．六八公頃，土地使用分區為「倉儲批發專用區」，營建署將釋出其中○．三公頃做為「捷運車站專用區」。

捷運工程局副局長李政安表示，「捷運車站專用區」土地將向營建署價購取得，在營建署委託下，先請顧問團隊評估「捷運車站專用區」和「倉儲批發專用區」等整體土地開發最佳方式，並擬出具體方案。

李政安指出，構想中的「捷運車站專用區」將設有車站出入口、停車場、服務中心等公用設施服務旅客，另將規劃招商，由開發單位帶入資金、資源，以共構商業模式換得租金收入，再挹注回公共利益中，整體開發概念將以台北捷運「忠孝復興站」為想像藍圖，實際作法仍待顧問團隊評估規劃。