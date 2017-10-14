〈北部〉民進黨苗栗擬循柯P模式 挺吳宜臻派抗議

2017-10-14

〔記者彭健禮／苗栗報導〕面對下屆縣市長選舉，苗栗縣被列入民進黨的艱困選區 ，傳出下屆人選可能循柯Ｐ模式，與無黨籍頭份市長徐定禎合作，引發部分黨員和支持者不滿，趁著民進黨秘書長洪耀福與中央選舉對策會委員，昨天到苗栗縣徵詢地方意見時，在縣黨部門口拉紅、白布條「抗議」，希望中央支持已在苗栗經營多時的行政院中辦副執行長吳宜臻。

吳的支持者：不排除退黨抵制

身為黨員的獅潭鄉代表李春貴認為，吳宜臻在過去幾年為民進黨在苗栗縣參選立委、縣長，深入基層辛苦經營，最能代表民進黨參選，現在傳出黨中央有意循柯Ｐ模式找黨外人士參選縣長，他們無法接受，強調「唯有吳宜臻，其餘免談」，不排除退黨抵制。

黨中央：人選到明年才會確定

原定在縣黨部開會的洪耀福、民進黨副秘書長高幸雪、選對會召集人林錫耀、委員鄭宏輝及身兼行政院中部辦公室執行長的方昇茂等人，因抗議插曲，臨時轉移陣地，前往前苗栗縣議員許櫻萍服務處與縣黨部主委杜文卿開閉門會。

方昇茂受訪表示，昨天先針對縣黨部主委杜文卿徵詢，目前黨部不排除任何人參選，但一定會找最有可能當選的人來參選縣長，人選可能要到明年才會確定。

下屆苗栗縣長 杜文卿無意競爭

杜文卿表示，若以資格論，他在苗栗經營卅年，且是縣內唯一的黨籍鄉鎮市長，才是最具資格者，但他無意競爭下屆苗栗縣長，希望中央挑選最有勝選可能的人出馬，他也希望黨員團結、理性。

吳宜臻：希望大家平常心看待

對黨員和支持者的熱情，吳宜臻昨天也發聲明強調她在苗栗一路走來，感受最深的是有愈來愈多愛護她的人，以各種方式鼓勵她，無論如何，她和所有朋友、支持者都已經盡力，不論任何意見，希望大家平常心看待、理性以對，苗栗翻轉更需要團結的力量。

徐定禎：一切尊重黨中央決定

徐定禎說，一切尊重民進黨中央的決定，「若吳宜臻出馬，我一定全力協助；若是我來，我也自認有一搏的實力，但也希望吳宜臻相助，畢竟苗栗縣民進黨沒有分裂的本錢」。